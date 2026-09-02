الجميع سيحصل على فرصته.. تفاصيل اجتماع أيمن طاهر بحراس الزمالك| خاص

قال مصدر بنادي الزمالك إن أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع محمد عواد ومحمد صبحي ومهدي سليمان، ثلاثي حراسة مرمى الأبيض، خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مدرب الحراس للثلاثي، أن الموسم لا يزال طويلًا، مشددًا على أن الاعتماد على حارس أساسي في الفترة الحالية؛ لا يعني خروج باقي الحراس من حسابات الجهاز الفني.

وطالب أيمن طاهر، جميع الحراس، بضرورة التركيز في التدريبات خلال الفترة الحالية، وبذل أقصى جهد، محذرًا من الاعتراض أو الخروج عن النص.

وشدد المصدر، على أن الحراس تفهموا حديث مدربهم بأن الموسم لا يزال طويلًا، وأن الفريق يشارك في أكثر من بطولة، والجميع سيحصل على فرصته في الوقت المناسب، ووعدوه ببذل أقصى جهد خلال التدريبات.

ونفى المصدر ارتكاب أي حارس من الثلاثي أخطاء أو خروج أي منهم عن النص خلال الأيام الماضية، مشددًا على أن العلاقة بين الحراس مميزة.