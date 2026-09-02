كارلوس كيروش يقترب من الاستمرار مع غانا بعد التوصل لاتفاق جديد

اقترب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، من الاستمرار في قيادة «البلاك ستارز» خلال الفترة المقبلة، بعدما توصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الغاني لكرة القدم، وفقًا لما ذكره موقع «غانا سوكر نت» في تقرير نشره اليوم الأربعاء.

وأوضح الموقع أن المفاوضات بين كيروش والاتحاد الغاني شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما تم حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للمدرب وأعضاء جهازه المعاون، والتي كانت تمثل أحد أبرز العوائق أمام التوصل إلى اتفاق جديد.

وكان كيروش قد تولى تدريب المنتخب الغاني في أبريل الماضي بعقد قصير الأجل، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، خلفًا لأوتو أدو، ليقود الفريق خلال البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونجح المدرب البرتغالي، رغم ضيق الوقت وقصر فترة الإعداد، في قيادة غانا إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم، وهو ما عزز فرصه في الاستمرار على رأس الجهاز الفني للمنتخب.

وبحسب التقرير، فإن تسوية المستحقات المالية المتأخرة، بمساعدة وزارة الرياضة الغانية، ساهمت في إزالة العقبة الرئيسية أمام استمرار المفاوضات، التي وصلت حاليًا إلى مراحل متقدمة، مع توقعات بتوقيع كيروش على العقد الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتولى كيروش، حال إتمام الاتفاق بشكل رسمي، قيادة غانا خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، حيث يستعد المنتخب لخوض أولى مبارياته أمام كوت ديفوار يوم 24 سبتمبر، قبل مواجهة جامبيا يوم 27 من الشهر نفسه.

ويأتي ذلك بعدما شهد مستقبل كيروش حالة من عدم اليقين عقب انتهاء عقده الأول، خاصة أن الاتحاد الغاني كان قد فتح الباب أمام دراسة خيارات أخرى لتولي قيادة المنتخب. إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن المدرب المخضرم بات الأقرب للاستمرار في منصبه وبدء مرحلة جديدة مع «البلاك ستارز».

ويأمل الاتحاد الغاني في الاستفادة من خبرات كيروش الطويلة في البطولات الكبرى، خاصة مع رغبة المنتخب في العودة بقوة إلى كأس الأمم الإفريقية، بعدما غاب عن النسخة السابقة، إلى جانب بناء فريق قادر على المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة.