اختراق ضخم يضرب «Dropbox».. قراصنة يصلون إلى ملفات 5 آلاف حساب

تعرضت حسابات على خدمة تخزين ومشاركة الملفات عبر الإنترنت دروب بوكس Dropbox، للاختراق، خلال الشهر الماضي؛ بعدما استغل قراصنة ثغرة مرتبطة بنظام مصادقة الحسابات لدى شركة “لينوفو”، ما أدى في بعض الحالات إلى الوصول إلى ملفات المستخدمين.

وأفادت وكالتا “رويترز” و"بلومبرج"، بأن القراصنة تمكنوا من الاطلاع على ملفات وتنزيلها من نحو 5 آلاف حساب على Dropbox، خلال عملية وصول غير مصرح بها استمرت بين 4 و21 أغسطس.

وقالت Dropbox إن الحسابات المتضررة لم تكن محمية بخاصية المصادقة متعددة العوامل، وكانت مرتبطة بمعرفات لينوفو “Lenovo IDs”، التي يمكن استخدامها للوصول إلى حسابات دروب بوكس.

وبحسب رسائل إخطار أرسلتها Dropbox إلى المستخدمين المتضررين واطلعت عليها “بلومبرج نيوز”، استغل القراصنة خللا في آلية التحقق من البريد الإلكتروني لدى “لينوفو”، ما أتاح لهم إنشاء معرفات “لينوفو” باستخدام عناوين البريد الإلكتروني لمستخدمي Dropbox الذين لم يسجلون أصلا في خدمة لينوفو.

Dropbox

وأضافت Dropbox أنها أنهت منذ ذلك الحين جميع جلسات الدخول التي تمت المصادقة عليها عبر معرفات لينوفو، وألغت الروابط بين الخدمتين، كما عدلت أنظمتها بحيث يتعين على المستخدمين إدخال كلمة مرور حساب “دروب بوكس” عند محاولة الوصول إليه من خلال لينوفو.

وقال متحدث باسم “دروب بوكس” لـ"بلومبرج"، إن الشركة اتخذت إجراءات لتأمين الحسابات المتضررة فور اكتشاف الاختراق، كما أخطرت الجهات التنظيمية والمستخدمين الذين تأثروا بالحادث.

فيما أشارت “لينوفو” إنها اكتشفت مؤخرا وجود “تكامل قديم” مع “دروب بوكس”، كان من الممكن استغلاله “لإجراء مصادقة غير صحيحة على بعض حسابات دروب بوكس”.

وأكدت الشركة أن عملاءها لم يتأثروا بالحادث، مشيرة إلى أنها تعمل مع دروب بوكس للحد من المخاطر، بالتزامن مع استمرار التحقيق في الواقعة.