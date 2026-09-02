قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختراق ضخم يضرب «Dropbox».. قراصنة يصلون إلى ملفات 5 آلاف حساب
برلماني: استخدام العملات المحلية مع الصين يعزز التجارة والاستثمار ودعم الصادرات
الدفاع الروسية: استهداف مركز لوجستي قرب كييف لتخزين مكونات الطائرات المسيّرة
في البحيرة.. فوز 1330 مواطنًا في قرعة حج الداخلية 2027
رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين تستهدف دفع شعبنا نحو التهجير والتجويع
تقرير دولي: إيران تمنع التفتيش ومصير مخزون اليورانيوم المخصب مجهول
عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمصري للشؤون الخارجية: إرادة صينية لزيادة الاستثمارات بالقاهرة
7 أسباب لخصم رصيد عداد الكهرباء .. هل تفعلها؟
الرئيس السيسي وقرينته يودعان الرئيس الصيني وقرينته في مطار القاهرة الدولي
مجلس التعاون: دول الخليج تقف مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها ومصالحها
رغم الفوز على بارما .. إقالة مدرب كريمونيزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير دولي: إيران تمنع التفتيش ومصير مخزون اليورانيوم المخصب مجهول

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، استنادا إلى تقرير داخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لا تزال تمنع مفتشي الوكالة من الوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية، ما يحول دون التحقق من مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب التقرير المؤرخ في الأول من سبتمبر، لم يتمكن المفتشون من دخول منشآت فوردو ونطنز وأصفهان منذ يونيو 2025.

وتعود أحدث بيانات تمكنت الوكالة من التحقق منها إلى 12 يونيو الماضي، وتظهر امتلاك إيران نحو 9874.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات مختلفة، بينها 440.9 كيلوغرام مخصبة بنسبة تصل إلى 60%.

وحذر التقرير من أن الوكالة لا تستطيع حاليًا تحديد حجم المخزون الحالي أو موقعه أو تركيبته، أو التأكد من توقف أنشطة التخصيب الإيرانية.

وكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليورانيوم المخصب فوردو ونطنز وأصفهان أخبار إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض بأكثر من 12 جنيهًا للكيلو .. مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس العبور الجديدة يتفقد مشروعات سكن لكل المصريين – المرحلة الخامسة بالحي 15 و16

دواجن بيضاء

7 جنيهات دفعه واحدة.. ارتفاع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

بعد صدور بيانات أمريكية| أسعار الذهب تعاود الصعود مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 بمصر

بالصور

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد