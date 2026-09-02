في البحيرة.. فوز 1330 مواطنًا في قرعة حج الداخلية 2027

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، مراسم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لحج وزارة الداخلية لعام 2027، والتي أُقيمت بقصر ثقافة دمنهور، وسط حضور كبير من المواطنين المتقدمين وذويهم.

وبدأت مراسم إجراء القرعة بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، قبل انطلاق فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الحج يمثل رحلة إيمانية عظيمة وفرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتجرد فيها الإنسان من متاع الدنيا، ويستشعر خلالها أسمى معاني الإيمان والمساواة.

وتقدمت محافظ البحيرة بخالص التهنئة لأبناء المحافظة الذين حالفهم التوفيق في قرعة الحج لهذا العام، متمنيةً لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم صالح الأعمال والطاعات، وأن يعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

كما دعت الدكتورة جاكلين عازر حجاج بيت الله الحرام من أبناء البحيرة إلى أن يكونوا خير سفراء لمحافظتهم ولوطنهم، وأن يتحلوا بالقيم والأخلاق التي تليق بالمواطن المصري، مع الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المنظمة لأداء المناسك، والتعاون الكامل مع المشرفين والقائمين على خدمتهم، بما يضمن أداء الفريضة في أجواء من الأمن واليسر والسلامة.

وأعربت محافظ البحيرة عن أملها في أن يحمل حجاج بيت الله الحرام، مصر وأبناءها في دعائهم، داعيةً الله عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

ووجهت محافظ البحيرة رسالة إلى أهلنا الذين لم يحالفهم التوفيق في قرعة الحج هذا العام، مؤكدةً أن فضل الله واسع وأن النية الصادقة لها عند الله عظيم الأجر والثواب، متمنيةً أن يكتب الله لهم زيارة بيته الحرام في العام القادم.

كما تقدمت الدكتورة/ جاكلين عازر بخالص الشكر والتقدير للواء/ محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، وقيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن البحيرة، لما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة المواطنين، ولما شهدته مراسم القرعة من حسن تنظيم ودقة وشفافية، فضلًا عن تقديم كافة التيسيرات اللازمة للحجاج خلال مختلف مراحل وإجراءات السفر لأداء الفريضة.

ومن جانبه، أوضح اللواء/ محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أنه ومنذ فتح باب قبول طلبات الحج، بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة بمديرية أمن البحيرة عدد 7349 طلبًا.

وأشار إلى أنه القرعة الإلكترونية العلنية أسفرت عن فوز 1330 مواطنًا ومواطنة من أبناء المحافظة، بينهم 13 من كبار السن، بالإضافة إلى قائمة احتياطية تضم 665 مواطنًا ومواطنة.

وأكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة أن إجراءات القرعة تتم في إطار كامل من الشفافية والحيادية، وفقًا للضوابط المنظمة التي أقرتها وزارة الداخلية، مع الحرص على توفير كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين، وتقديم الدعم اللازم لهم لاستكمال الإجراءات الخاصة بأداء فريضة الحج.

هذا وخلال القرعة، سادت أجواء من الفرحة بين المواطنين الذين حالفهم التوفيق في القرعة، وسط دعوات بأن يرزق الله جميع المتقدمين زيارة بيته الحرام، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام صالح أعمالهم وطاعاتهم.