محافظ جنوب سيناء: 22 وفاة و28 إصابة في حادث أتوبيس طريق دهب - نويبع

علّق اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، على حادث انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع، خلال حواره أجراه مع قناة إكسترا نيوز، من مستشفى شرم الشيخ الدولي، الذي زاره للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، حيث تفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة للأطفال والأقسام الداخلية، لمتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين.

وتوجه محافظ جنوب سيناء بخالص التعازي لأسر الضحايا من مصر والأردن، موضحًا، أنّ الأتوبيس كان ضمن مجموعة من الأتوبيسات المتجهة إلى ميناء نويبع لاستقلال العبّارة إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر في محصلته النهائية عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 28 آخرين من إجمالي 50 راكبًا.

وأوضح أن أسباب الحادث لم تتحدد بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى احتمال حدوث اختلال في عجلة القيادة، فيما يجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان ذلك ناتجًا عن غفوة للسائق أو انفجار أحد الإطارات، لافتًا إلى تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لدراسة أسباب الحادث.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث خلال نحو 6 دقائق من تلقي البلاغ، موضحًا أنه تم الدفع بنحو 16 سيارة إسعاف، إلى جانب الاستعانة بسيارتي إسعاف من شمال سيناء وسيارتين من السويس.

وتابع، أن المصابين تم توزيعهم على مستشفيات المحافظة، بواقع 13 مصابًا في مستشفى شرم الشيخ، و9 حالات في مدينة سانت كاترين، و6 حالات في مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، مؤكدًا توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد اللواء إسماعيل كمال أن مختلف أجهزة الدولة شاركت في التعامل مع تداعيات الحادث، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

وأشار إلى صدور توجيهات بمضاعفة التعويضات المقررة للمصابين والمتوفين من المصريين، لافتًا إلى وجود تعويضات أخرى مرتبطة بالتأمين على الأتوبيسات.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن الأتوبيس اصطدم بالحاجز الجانبي للطريق عقب اختلال عجلة القيادة أثناء صعوده أحد المنحدرات، قبل أن يسقط في الهوة المجاورة.

رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق

وذكر، أنه تم الدفع بعدد من اللوادر لرفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق، مؤكدًا استعادة كفاءته خلال مدة لم تتجاوز نصف ساعة، واستكمال الرحلات الأخرى المتجهة إلى ميناء نويبع.