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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب لهو الأطـ.فال.. القبض على شخص وزوجته تعديا على زوجة شقيقه بالضرب بالبحيرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بالبحيرة.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل"مصابة بخدوش وسحجات متفرقة " – مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها قررت بتضررها من (شقيق زوجها ، وزوجته – مقيميان بذات الدائرة) لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال .


 

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الدلنجات

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