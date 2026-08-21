مفتاح المرور أم كلمة السر؟.. أيهما أكثر أمانا ويحمي حساباتك من الاختراق؟

ربما صادفت مؤخرا مطالبات لإضافة مفتاح مرور Passkey إلى بعض حساباتك على الإنترنت، ورغم أن كلمات المرور تظل الطريقة الأكثر شيوعا لتسجيل الدخول، فإنها تعاني من العديد من المشكلات الأمنية، في حين توفر مفاتيح المرور مستوى حماية أفضل في كثير من الحالات، رغم أنها لا تزال غير مدعومة على جميع المواقع والخدمات.

وتختلف مفاتيح المرور عن كلمات السر التقليدية في أنها لا تعتمد على شيء تحفظه في ذاكرتك، بل ترتبط بجهازك أو بالبرنامج الذي يخزنها، لذلك، من المهم معرفة مكان تخزينها وكيفية استعادتها حتى لا تفقد إمكانية الوصول إلى حساباتك.

ومع فهم طريقة عملها، يمكن لمفاتيح المرور أن تجعل عملية تسجيل الدخول اليومية إلى حساباتك أسهل وأكثر أمانا، خصوصا إذا كنت لا تستخدم مدير كلمات مرور لحماية بيانات تسجيل الدخول.

كيف تختلف مفاتيح المرور عن كلمات المرور؟

كلمة المرور التقليدية عبارة عن رمز سري مكون من نص، تستخدمه المواقع للتحقق من هويتك، ولا ينبغي للمواقع تخزين كلمات المرور بصورتها الأصلية، بل يتم عادة تحويلها إلى قيمة مشفرة تعرف باسم Hash.

عند إدخال كلمة المرور، تتم مقارنة القيمة الناتجة بالقيمة المخزنة في قاعدة البيانات، وإذا تطابقتا يتم السماح بتسجيل الدخول. وتوجد تقنيات أمنية إضافية مثل Salting لزيادة صعوبة استغلال كلمات المرور المسربة.

أما Passkeys فلا تحتاج إلى حفظ أي نص، فهي تعتمد على مفتاحين تشفيريين:

- مفتاح عام يتم تخزينه لدى الموقع أو الخدمة.

- مفتاح خاص يبقى محفوظا على جهازك.



عند محاولة تسجيل الدخول، يطلب الموقع منك تأكيد هويتك باستخدام مفتاح المرور الموجود على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر.

ويتم تخزين المفتاح الخاص في منطقة آمنة من الجهاز، مع الاستفادة من وسائل الحماية الموجودة فيه، مثل Face ID أو بصمة الإصبع أو Windows Hello أو رمز PIN.

وبالتالي، لا تحتاج إلى حفظ كلمة مرور معقدة لكل حساب، وإنما يكفي عادة استخدام وسيلة فتح جهازك الموثوقة.

كلمة مرور

لماذا تتفوق مفاتيح المرور على كلمات المرور؟

تعالج مفاتيح المرور عددا من أبرز نقاط ضعف كلمات المرور التقليدية.

فإنشاء كلمة مرور قوية وفريدة لكل خدمة ثم تذكرها جميعا أمر مرهق، ولذلك يلجأ كثير من المستخدمين إلى إعادة استخدام كلمات المرور نفسها أو اختيار كلمات ضعيفة.

كما يمكن للمحتالين خداع المستخدم وإقناعه بإدخال كلمة المرور في موقع تصيد إلكتروني يشبه الموقع الأصلي.

أما مفاتيح المرور فتم تصميمها بحيث تكون مرتبطة بالموقع أو النطاق الذي أنشئت من أجله، ولذلك لا يمكن استخدامها بالطريقة نفسها على موقع تصيد مزيف.

كما لا يمكنك إنشاء مفتاح مرور "ضعيف" بالمعنى التقليدي لكلمة المرور، لأن قوته التشفيرية جزء من تصميم التقنية نفسها.

وتوفر مفاتيح المرور أيضا عاملين من عوامل المصادقة في الوقت نفسه: شيء تملكه، وهو جهازك، وشيء تعرفه أو شيء يميزك، مثل رمز PIN أو بصمة الإصبع أو الوجه.

وعند حدوث اختراق لقاعدة بيانات إحدى الخدمات، لا يحصل المهاجم على مفتاحك الخاص، فالمفتاح العام المخزن لدى الخدمة مصمم ليكون متاحا وغير سري.

كيف تبدأ باستخدام Passkeys؟



إذا لم تستخدم مفاتيح المرور من قبل، توجه إلى إعدادات أي حساب على الإنترنت وابحث عن قسم الأمان أو تسجيل الدخول، ثم ابحث عن خيار Passkeys إذا كانت الخدمة تدعمه.

وعند إنشاء مفتاح مرور، ستحتاج إلى تحديد المكان الذي تريد تخزينه فيه.

وبشكل افتراضي، تعتمد أجهزة آيفون وماك على تطبيق كلمات المرور من آبل، بينما تستخدم أجهزة أندرويد مدير كلمة المرور من جوجل، في حين توفر أجهزة Windows 11 خيار مفاتيح المرور ضمن إعدادات الحسابات.

أما أجهزة Linux فلا توفر دعما أصليا مماثلا حتى الآن.

مدير كلمات المرور قد يكون الخيار الأفضل



رغم إمكانية تخزين مفاتيح المرور على أنظمة التشغيل المختلفة، فإن استخدام مدير كلمات مرور موثوق قد يكون أكثر عملية، خصوصا إذا كنت تستخدم أجهزة تعمل بأنظمة مختلفة.

فعلى سبيل المثال، قد يصبح الاعتماد على نظام آبل لتخزين مفاتيح المرور غير مريح إذا كنت تحتاج إلى تسجيل الدخول من هاتف أندرويد، وتوفر بعض الخدمات إمكانية مسح رمز QR من جهاز آخر للوصول إلى مفتاح المرور، لكن هذا الحل ليس دائما عمليا.

كما أن مشاركة مفاتيح المرور مع أشخاص تثق بهم تكون أسهل عبر الخزائن المشتركة في بعض برامج إدارة كلمات المرور، في حين يساعد مزامنة المفاتيح بين عدة أجهزة على تجنب فقدانها إذا تعطل أحد أجهزتك أو فقدته.

ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في مستوى أعلى من الحماية تخزين مفاتيح المرور على مفتاح أمان فعلي مثل YubiKey.

ماذا يحدث بعد إنشاء مفتاح المرور؟



بعد إنشاء Passkey، يمكنك استخدامه في عمليات تسجيل الدخول المستقبلية، وعند محاولة الوصول إلى الحساب، سيظهر خيار تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور، ثم تؤكد هويتك من خلال بصمة الإصبع أو الوجه أو رمز PIN على جهازك.

وبحسب الخدمة، يمكن أن يحل مفتاح المرور محل كلمة المرور بالكامل، أو يعمل إلى جانبها.

وفي الحالة الثانية، من المهم استخدام كلمة مرور قوية، لأن مستوى أمان الحساب سيظل مرتبطا بأضعف وسيلة تسجيل دخول متاحة عليه.