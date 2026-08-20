قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟
رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة.. 5 ملايين يورو تنتظر الأهلي
حماية شواطئ مصر بالقانون .. حظر البناء وتغيير طبيعة الساحل وعقوبات تصل للحبس
اتصوّر في مصر | طرح الإعلان الرسمي لمسلسل High Value Target: Debriefing The President
إطلاق قوافل صحية ضخمة في مصانع وشركات الغربية لرعاية العاملين | صور
قنا تتجهّز لإنشاء وحدات تغير المناخ لتعافي إنتاجية المزارعين أمام الحر الشديد
حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
موعد عودة حديقة الحيوان يقترب .. هل تفتح أبوابها نهاية 2026؟
إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«روائع باليه سنغافورة» على المسرح الكبير احتفالًا بمرور 60 عامًا على العلاقات المصرية السنغافورية

رضا الوكيل
رضا الوكيل
جمال الشرقاوي

بتكليف من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، استقبل الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، وتان يي فان، سكرتيرة السفارة، لبحث الترتيبات النهائية للاحتفال بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، في إطار دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.


وشهد اللقاء الاتفاق على استضافة دار الأوبرا المصرية، للمرة الأولى، فرقة باليه سنغافورة، التي تقدم برنامجًا بعنوان «روائع باليه سنغافورة»، يومي الخميس والجمعة 24 و25 سبتمبر المقبل، على المسرح الكبير، وذلك في أول زيارة للفرقة إلى مصر.


وتقدم الفرقة خلال العرض أربع لوحات فنية تستعرض ملامح تجربتها المتميزة، التي تجمع بين أصالة الباليه الكلاسيكي وروح الإبداع المعاصر، في احتفاء خاص بالعلاقات المصرية السنغافورية الممتدة على مدار ستة عقود.


وعقب اللقاء، اصطحب الدكتور رضا الوكيل سفير سنغافورة في جولة داخل دار الأوبرا المصرية، تعرف خلالها على مسارح الأوبرا ومتاحفها، واطلع على جانب من الأنشطة والعروض الفنية التي يتضمنها الموسم الفني الجديد 2026-2027، إلى جانب البرامج التي تقدمها الأوبرا بهدف توسيع آفاق التعاون والتبادل الثقافي مع مختلف دول العالم.


وأعرب دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، عن سعادته بانطلاق هذا التعاون الفني بين مصر وسنغافورة، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين، ومشيرًا إلى أن زيارة فرقة باليه سنغافورة إلى مصر للمرة الأولى تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثقافية والفنية بين الشعبين.


وأكد السفير أن استضافة الأوبرا المصرية للفرقة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الفنون والثقافة، كما تمنح الجمهور المصري فرصة للتعرف عن قرب على جانب مهم من المشهد الفني السنغافوري.


من جانبه، أكد الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الثقافة والفنون تمثل لغات عالمية تتجاوز الحدود، مشيرًا إلى أن استضافة فرقة باليه سنغافورة للمرة الأولى في مصر تمثل حدثًا فنيًا وثقافيًا مميزًا، يتزامن مع انطلاق الموسم الفني الجديد على خشبة الأوبرا، ويشهد تقديم أول عرض تاريخي للفرقة في مصر.
وأضاف أن شهر سبتمبر يشهد احتفاءً خاصًا بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية والثقافية بين مصر وسنغافورة، لافتًا إلى أن برنامج الفرقة أُعد ليقدم تجربة فنية استثنائية تمزج بين التراث الكلاسيكي والابتكار المعاصر، بما يعكس التطور والحيوية والأناقة التي يتميز بها المشهد الفني في سنغافورة.


وأشار رئيس الأوبرا إلى أن تقديم البرنامج على المسرح الكبير يتيح للجمهور المصري الاقتراب من تجربة فنية آسيوية رائدة، مؤكدًا أن مثل هذه العروض تسهم في خلق تواصل فني وإنساني حقيقي، وتعزيز جسور التفاهم والتبادل الثقافي بين البلدين.
واختتم الوكيل تصريحه بالتأكيد على ثقته في أن عروض فرقة باليه سنغافورة ستترك أثرًا مستدامًا لدى جمهور الأوبرا، وتسهم في ترسيخ أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وسنغافورة، وتمهد لمزيد من المشروعات الفنية والثقافية المشتركة خلال الفترة المقبلة.

وزير الثقافة الدكتور رضا الوكيل سنغافورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

بنج كلي

مؤلف «بنج كلي» يرد على المشككين: الحالات الطبية في المسلسل حقيقية

معرض المخطوطات المكسيكية

الأوبرا تستضيف معرض المخطوطات المكسيكية فى صلاح طاهر

بوستر حفل إليسا

طائرات تحمل صورتها.. سماء الساحل الشمالي تتزين ببوستر حفل إليسا

بالصور

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد