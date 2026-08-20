القومي لبحوث الإسكان والبناء يناقش وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات بالمدن الجديدة

عقد الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات في المدن الجديدة، وذلك بمشاركة ممثلي الشركات العاملة في قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتي تمتلك خبرات عملية وميدانية داخل السوق المصرية، ولا سيما الشركات الرائدة في مجال التقنيات المتقدمة وتحويل المخلفات إلى موارد وطاقة، وذلك بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام.

وأكد الدكتور محمد مسعود، أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية الداعمة للتحول نحو العمران الأخضر والمستدام، وفي إطار الدور الذي يضطلع به المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تقديم الحلول العلمية والتطبيقية الداعمة للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن المركز يعمل على دعم منظومة الإدارة المستدامة للمخلفات من خلال تطوير الأدلة والأكواد الفنية، ومن بينها، الدليل الفني لإنشاء وتشغيل محطات تدوير مخلفات البناء والهدم، والكود المصري لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة، بما يسهم في دعم مختلف أطراف منظومة إدارة وتدوير المخلفات من الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية.

وأشار الدكتور محمد مسعود إلى أهمية قيام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بإعداد كود فني لتحويل المخلفات إلى طاقة (Waste-to-Energy)، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضع إطارًا فنيًا وتنظيميًا واضحًا لتطبيق هذه التكنولوجيات في المدن المصرية، ويدعم التوسع في الحلول التكنولوجية الآمنة والمستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز ورئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بوزارة الإسكان، أن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام تفتح آفاقًا واعدة للاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والملائمة للظروف المصرية، بما يدعم التحول من مفهوم التخلص من المخلفات إلى تحويلها لموارد وطاقة، وتعظيم الاستفادة من قيمتها الاقتصادية والبيئية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير وتنفيذ مشروعات نموذجية في المدن الجديدة تعتمد على أحدث التكنولوجيات المناسبة لطبيعة كل مدينة، بما يتيح الاستفادة من المخلفات في إنتاج صور متعددة من الطاقة والوقود، مثل الوقود الحيوي والوقود المشتق من المخلفات (RDF) والطاقة الكهربائية، إلى جانب استكشاف فرص إنتاج منتجات ومواد عالية القيمة من بعض أنواع المخلفات، ومنها المواد الكربونية المتقدمة والجرافين، وفقًا لجدوى كل تكنولوجيا ونوع المخلفات المتاحة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من منظومة إدارة المخلفات والارتقاء بجودة البيئة في المدن الجديدة.