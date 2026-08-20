أولياء أمور يتهمون مدرسة دولية بتوريطهم في قروض بالملايين "بصور البطايق" .. والتعليم تحقق

استغاث الدكتور مصطفى النحاس ولي أمر طالب بإحدى المدارس الدولية في فيديو له عبر فيس بوك قال خلاله :

"أنا تعرضت للنصب من مدرسة ابني ، من كذا شهر طلبوا منا كأولياء أمور بطاقة الرقم القومي بحجة تحديث البيانات، وانا استجبت لأننا استأمناهم على ابننا “اللي هو أغلى من البطاقة”، ثم اكتشفنا بعد ذلك ان ولية امر ذهبت لأحد البنوك لتقوم بعمل "كريديت كارد" ففوجئت بأنها "عليها قرض تعليمي بـ700 ألف جنيه" ، ثم اكتشفت انا و أغلب أولياء الأمور أننا "علينا قروض بالملايين “ بأسماءنا بدون معرفتنا او توقيعنا ، ومش مدفوع اقساطها” .. والمفارقة ان شركة القروض باسم المدرسة.

وعبر ولي الأمر عن استياءه ان النصب و التزوير يأتي من إدارة مدرسة بتعلم أولادنا ده شيء مرعب ، القائمين على المدرسة اما انهم لا يعلموا شيء عن الموضوع "صورة مش اكتر" او انهم متواطئين في اعمال منافية للأخلاق والشرف وبالتالي غير مؤتمنين على أرواح ابناءنا "هتربوهم على ايه وانتو مبادئكم مش موجودة"

وقال : ماعنديش ذرة شك في ان القانون هاياخد مجراه واكيد هناك إجراءات سترد اعتبارنا وحقوقنا ، ولكن القصة الأكبر في جريمة شرف و مبادئ

وأخيرا قال : أنا محتاج مدرسة انترناشيونال امريكان موثوق فيها انقل فيها ابني "يكونوا مهتمين بالمبادئ" .

أول تحرك من وزارة التربية والتعليم

من جانبه علم موقع صدى البلد ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمجرد انتشار الفيديو المتداول ، وجه فورا بفتح تحقيق في كل ما جاء في الفيديو الذي استغاث فيه ولي الأمر ، للتأكد من مدى صحته والوقوف على ملابساته كاملة

وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيان رسمي بشأن ما جاء في الفيديو المتداول حيث أنه جاري الانتهاء من التحقيق في الواقعة أولا للوقوف على التفاصيل كاملة .