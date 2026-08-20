بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

عادت الفنانة بيلا ثروت إلى الساحة الغنائية بأغنيتها الجديدة «لوني مخطوف»، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، في تجربة درامية تحمل طابعًا عاطفيًا حزينًا، وتكشف عن مرحلة فنية جديدة في مشوارها.

الأغنية من كلمات أحمد الشرقاوي، وألحان محمد حزين، وتوزيع مصطفى يوري، فيما تولى طارق توكل أعمال المكس والماستر، وجاء الكليب برؤية تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الصورة بما يتناسب مع الحالة الدرامية للأغنية.

وأكدت بيلا ثروت أن اختيار «لوني مخطوف» كبداية لهذه المرحلة لم يكن صدفة، موضحة أنها انجذبت إلى الكلمات منذ المرة الأولى التي استمعت فيها إليها، لأنها تحمل مشاعر صادقة وقريبة من الناس، كما أشارت إلى أن اللحن ساعدها على تقديم الحالة النفسية للشخصية التي تعبر عنها الأغنية بصورة أكثر عمقًا.

وعن تجربة الذكاء الاصطناعي في الكليب، قالت بيلا إن استخدام هذه التقنيات منح فريق العمل مساحة أكبر للخيال، وساعد على ترجمة المشاعر الموجودة في الكلمات إلى صور ومشاهد غير تقليدية، مؤكدة أن الهدف لم يكن استخدام التكنولوجيا لمجرد الاختلاف، وإنما توظيفها لخدمة الأغنية والحفاظ على روحها الدرامية. وتقول بيلا في مطلع الأغنية: «أنا لوني مخطوف.. مخضوضة حاسة بخوف.. مابقتش اسمع ولا اشوف.. ولا حاسة بأي حياة»، في تعبير مباشر عن حالة الحيرة والخوف والتعلق التي تعيشها الشخصية رغم الفراق.

وتستعد بيلا خلال الفترة المقبلة لطرح أغنيتين جديدتين بعنوان «وش تاني» و«جاي تعتذرلي»، بعد تسجيلهما ضمن مشروعها الغنائي الجديد، لتكون «لوني مخطوف» بمثابة باكورة هذا المشروع.