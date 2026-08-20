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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد ضبط براند شهير للحلويات بالفيوم بعد العثور على مخلفات قوارض وحشرات بالمنتجات

المضبوطات
المضبوطات
أحمد زهران

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء أحد المحال الكبرى المتخصصة في صناعة الحلويات بعد العثور على منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخلها بقايا مخلفات قوارض وأجزاء من مخلفات طيور وملامستها للمنتجات الغذائية بشكل مباشر.


وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط كميات من منتجات الحلويات داخل المحل تضمنت 36 عبوة أرز بلبن وزن العبوة 300 جرام و28 عبوة أرز بلبن وزن العبوة 220 جراما و17 عبوة قشطوطة وزن العبوة 375 جراما وعبوتين من الكشري الصغير وزن العبوة 200 جرام غير صالحة للاستهلاك.

وأكدت مديرية التموين أن جميع المضبوطات ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقا لتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع التوصية بإعدامها لما تمثله من خطورة على صحة وسلامة المواطنين.


محضر وإجراءات قانونية

وحررت الأجهزة المختصة المحضر اللازم بشأن الواقعة لمخالفة القوانين والاشتراطات المنظمة لسلامة الغذاء وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


حملات رقابية موسعة

وتأتي الحملات في إطار توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الفيوم بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات وضمان وصول السلع والمنتجات الغذائية المطابقة للاشتراطات إلى المواطنين.


وشملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز وتوكيلات الغاز ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية وسلامة إجراءات التوزيع.


كما شملت الحملات المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وخاصة أسواق الخضروات والفاكهة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

محافظة الفيوم ارز بلبن تموين الفيوم

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