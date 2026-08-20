ماتروحيش للمسكنات.. طرق طبيعية للتخلص من صداع الحمل

يعد صداع الحمل من المشكلات الصحية الشائعة بين عدد كبير من النساء لذا من المهم معرفة كيفية علاجها بطرق طبيعية.

ووفقا لما جاء في موقع webmd إنّ خط الدفاع الأول ضد الصداع هو اتباع نمط حياة صحي والاهتمام بنفسك.

إليكِ بعض النصائح التي تساعدكِ على تخفيف الصداع أثناء الحمل:

تجنب مسببات الحساسية المعروفة لديك، مثل أنواع معينة من الأطعمة والمواد المسببة للحساسية، قدر الإمكان.

حافظ على جدول زمني منتظم للوجبات والوجبات الخفيفة.

اشرب الكثير من الماء.

احصل على قسط وافر من الراحة.

فكّر في أخذ دورة تدريبية في الارتجاع البيولوجي أو تقنيات الاسترخاء الأخرى.

عند الشعور بالألم، جرب كمادات الثلج والتدليك والراحة في غرفة هادئة ومظلمة.

تجنب التدخين والتعرض للدخان السلبي