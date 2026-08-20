بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

كشفت دراسة حديثة أن 3 دقائق فقط من التمارين الرياضية شديدة الكثافة قد تحفز استجابات بيولوجية مرتبطة بصحة القلب والتمثيل الغذائي بصورة أكبر من فترات أطول من التمارين متوسطة الشدة.

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة روكفلر في نيويورك ونُشرت في دورية Cell Reports Medicine، إلى أن ممارسة التمارين في صورة دفعات قصيرة ومكثفة قد تكون وسيلة فعالة لإدخال النشاط البدني في الحياة اليومية المزدحمة.

6 سباقات سريعة لمدة 30 ثانية

واعتمد الباحثون على تمارين ركوب الدراجة، حيث مارس المشاركون 6 دفعات من الركض بأقصى جهد لمدة 30 ثانية، مع الحصول على فترة راحة مدتها 4 دقائق بين كل دفعة وأخرى.

وبذلك بلغ إجمالي وقت التمرين شديد الكثافة 3 دقائق فقط، ضمن جلسة امتدت لنحو نصف ساعة بسبب فترات الراحة.

وأظهرت النتائج أن هذا النوع من التمارين أدى إلى تغييرات سريعة في 714 بروتينًا موجودًا في الدم، وهي بروتينات ترتبط بالعديد من الوظائف الحيوية، من بينها نقل العناصر الغذائية والهرمونات، والحفاظ على السوائل داخل الأوعية الدموية، ودعم جهاز المناعة. في المقابل، أدى ركوب الدراجة بوتيرة معتدلة إلى تغيير مستويات 7 بروتينات فقط.

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

التمارين المكثفة وتأثيرها على حرق الدهون

ولم يتوقف تأثير التمارين المكثفة عند بروتينات الدم، إذ وجد الباحثون أن الدم المأخوذ بعد ممارسة تمارين الركض السريع أحدث تغييرات ملحوظة في الخلايا الدهنية البشرية.

وشملت هذه التغييرات الطريقة التي تحرق بها الخلايا الدهون وتستخدم الطاقة، إضافة إلى استجابتها للهرمونات وقدرتها على اكتشاف العناصر الغذائية.

وفي الاختبارات المعملية، أدى الدم المأخوذ بعد ممارسة التمارين السريعة إلى تشغيل أو إيقاف أكثر من 1600 جين في الخلايا الدهنية البشرية، مقارنة بـ25 جينًا فقط بعد ممارسة التمارين المعتدلة.

وهذا يشير إلى أن شدة التمرين قد تكون عاملًا مهمًا في طريقة استجابة الجسم للرياضة، وليس فقط إجمالي الوقت الذي يقضيه الشخص في ممارسة النشاط البدني.

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

علاقة قوية بصحة القلب والسكري

وقارن الباحثون مستويات البروتينات التي تغيرت نتيجة التمارين ببيانات صحية لأكثر من 53 ألف شخص من قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني UK Biobank.

ووجدوا أن العديد من البروتينات التي تأثرت بالتمارين المكثفة ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكانت العلاقة أكثر وضوحًا بالنسبة إلى السمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وهما من اضطرابات التمثيل الغذائي التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة.

ومن بين 33 بروتينًا ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بهذه الحالات، تأثر 32 بروتينًا بالتمارين السريعة، مقارنة بـ3 بروتينات فقط تأثرت بالتمارين متوسطة الشدة.

كما ارتبط أكثر من ربع هذه البروتينات بعلامات تشير إلى تباطؤ عملية الشيخوخة البيولوجية.

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

كيف تستجيب العضلات للتمارين الشديدة؟

ويرى الباحثون أن أحد التفسيرات المحتملة لهذه النتائج هو أن التمارين شديدة الكثافة تجبر الجسم على الانتقال بسرعة بين مصادر الطاقة المختلفة، وهو ما قد يحفز الآليات المرتبطة بتنظيم سكر الدم وحرق الدهون وإنتاج الطاقة.

كما أدت التمارين السريعة إلى زيادة مستويات جزيء يسمى Lac-Phe، وهو جزيء ينتجه الجسم استجابة لممارسة الرياضة، وسبق أن ارتبط بتنظيم الشهية.

وقال الباحثون إن المواد التي تفرزها العضلات إلى مجرى الدم بعد ممارسة الرياضة، ومنها البروتينات والمستقلبات، قد تكون أحد المفاتيح التي تفسر اختلاف تأثير التمارين حسب شدتها.

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

هل 3 دقائق من الرياضة تكفي فعلًا؟

ورغم النتائج اللافتة، لا تعني الدراسة أن 3 دقائق من التمارين تغني دائمًا عن 90 دقيقة من النشاط البدني، كما قد يوحي العنوان.

الدراسة ركزت بشكل أساسي على التغيرات الجزيئية والبروتينات في الدم واستجابة الخلايا، وليس على إثبات أن الشخص سيحرق فعليًا دهونًا أكثر أو يفقد وزنًا أكبر خلال 3 دقائق مقارنة بـ90 دقيقة من ركوب الدراجة.

كما أشار الباحثون إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كانت النتائج تنطبق بنفس الدرجة على مختلف الفئات العمرية وعلى النساء.