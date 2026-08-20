قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
موعد عودة حديقة الحيوان يقترب .. هل تفتح أبوابها نهاية 2026؟
إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية
أفشة يلتقي رافينيا وجافي بعد مباراة الأهلي وبرشلونة في لقطة مميزة
قطع المياه 6 ساعات بمنطقة ترعة الإخلاص غداً
الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط
الجيش الأمريكي : غيرنا مسار 67 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار على إيران
موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور أمام بطل المجر والقنوات الناقلة
بعد دخوله موسوعة جينيس .. كابونجا يعلن عن حدث عالمي برعاية النقل والشباب والرياضة
إثيوبيا تشتعل.. غارات جوية بطائرات مسيرة في موقعين بإقليم تيجراي
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج واشنطن تصل إلى الشرق الأوسط
محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري بتصفيات الدوري الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أن 3 دقائق فقط من التمارين الرياضية شديدة الكثافة قد تحفز استجابات بيولوجية مرتبطة بصحة القلب والتمثيل الغذائي بصورة أكبر من فترات أطول من التمارين متوسطة الشدة.

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة روكفلر في نيويورك ونُشرت في دورية Cell Reports Medicine، إلى أن ممارسة التمارين في صورة دفعات قصيرة ومكثفة قد تكون وسيلة فعالة لإدخال النشاط البدني في الحياة اليومية المزدحمة.

6 سباقات سريعة لمدة 30 ثانية

واعتمد الباحثون على تمارين ركوب الدراجة، حيث مارس المشاركون 6 دفعات من الركض بأقصى جهد لمدة 30 ثانية، مع الحصول على فترة راحة مدتها 4 دقائق بين كل دفعة وأخرى.

وبذلك بلغ إجمالي وقت التمرين شديد الكثافة 3 دقائق فقط، ضمن جلسة امتدت لنحو نصف ساعة بسبب فترات الراحة.

وأظهرت النتائج أن هذا النوع من التمارين أدى إلى تغييرات سريعة في 714 بروتينًا موجودًا في الدم، وهي بروتينات ترتبط بالعديد من الوظائف الحيوية، من بينها نقل العناصر الغذائية والهرمونات، والحفاظ على السوائل داخل الأوعية الدموية، ودعم جهاز المناعة. في المقابل، أدى ركوب الدراجة بوتيرة معتدلة إلى تغيير مستويات 7 بروتينات فقط.

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

التمارين المكثفة وتأثيرها على حرق الدهون

ولم يتوقف تأثير التمارين المكثفة عند بروتينات الدم، إذ وجد الباحثون أن الدم المأخوذ بعد ممارسة تمارين الركض السريع أحدث تغييرات ملحوظة في الخلايا الدهنية البشرية.

وشملت هذه التغييرات الطريقة التي تحرق بها الخلايا الدهون وتستخدم الطاقة، إضافة إلى استجابتها للهرمونات وقدرتها على اكتشاف العناصر الغذائية.

وفي الاختبارات المعملية، أدى الدم المأخوذ بعد ممارسة التمارين السريعة إلى تشغيل أو إيقاف أكثر من 1600 جين في الخلايا الدهنية البشرية، مقارنة بـ25 جينًا فقط بعد ممارسة التمارين المعتدلة.

وهذا يشير إلى أن شدة التمرين قد تكون عاملًا مهمًا في طريقة استجابة الجسم للرياضة، وليس فقط إجمالي الوقت الذي يقضيه الشخص في ممارسة النشاط البدني.

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

علاقة قوية بصحة القلب والسكري

وقارن الباحثون مستويات البروتينات التي تغيرت نتيجة التمارين ببيانات صحية لأكثر من 53 ألف شخص من قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني UK Biobank.

ووجدوا أن العديد من البروتينات التي تأثرت بالتمارين المكثفة ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكانت العلاقة أكثر وضوحًا بالنسبة إلى السمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وهما من اضطرابات التمثيل الغذائي التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة.

ومن بين 33 بروتينًا ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بهذه الحالات، تأثر 32 بروتينًا بالتمارين السريعة، مقارنة بـ3 بروتينات فقط تأثرت بالتمارين متوسطة الشدة.

كما ارتبط أكثر من ربع هذه البروتينات بعلامات تشير إلى تباطؤ عملية الشيخوخة البيولوجية.

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

كيف تستجيب العضلات للتمارين الشديدة؟

ويرى الباحثون أن أحد التفسيرات المحتملة لهذه النتائج هو أن التمارين شديدة الكثافة تجبر الجسم على الانتقال بسرعة بين مصادر الطاقة المختلفة، وهو ما قد يحفز الآليات المرتبطة بتنظيم سكر الدم وحرق الدهون وإنتاج الطاقة.

كما أدت التمارين السريعة إلى زيادة مستويات جزيء يسمى Lac-Phe، وهو جزيء ينتجه الجسم استجابة لممارسة الرياضة، وسبق أن ارتبط بتنظيم الشهية.

وقال الباحثون إن المواد التي تفرزها العضلات إلى مجرى الدم بعد ممارسة الرياضة، ومنها البروتينات والمستقلبات، قد تكون أحد المفاتيح التي تفسر اختلاف تأثير التمارين حسب شدتها.

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

هل 3 دقائق من الرياضة تكفي فعلًا؟

ورغم النتائج اللافتة، لا تعني الدراسة أن 3 دقائق من التمارين تغني دائمًا عن 90 دقيقة من النشاط البدني، كما قد يوحي العنوان.
الدراسة ركزت بشكل أساسي على التغيرات الجزيئية والبروتينات في الدم واستجابة الخلايا، وليس على إثبات أن الشخص سيحرق فعليًا دهونًا أكثر أو يفقد وزنًا أكبر خلال 3 دقائق مقارنة بـ90 دقيقة من ركوب الدراجة.

كما أشار الباحثون إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كانت النتائج تنطبق بنفس الدرجة على مختلف الفئات العمرية وعلى النساء.

التمارين الرياضية التمارين المكثفة حرق الدهون خسارة الوزن التمارين عالية الكثافة صحة القلب الوقاية من أمراض القلب مرض السكري السكري من النوع الثاني السمنة حرق الدهون بسرعة ركوب الدراجات فوائد الرياضة التمثيل الغذائي الشيخوخة البيولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

رضا الوكيل

«روائع باليه سنغافورة» على المسرح الكبير احتفالًا بمرور 60 عامًا على العلاقات المصرية السنغافورية

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا يوجه بحصر الأراضي غير المستغلة لطرحها ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة"

المركز القومي للترجمة

الوجيز في علم السياسة المقارن .. أحدث إصدارات القومي للترجمة

بالصور

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد