وزير حرب الاحتلال يرفع حالة التأهب عشية 7 أكتوبر.. وبن جفير يقود حملة هدم بالطور

أعلن مكتب وزير دفاع (حرب) الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الوزير أعطى أوامره للجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة عشية ذكرى 7 أكتوبر.

وسبق وصرح كاتس، وفق مزاعمه التي لا يقول بها أحد غيره أو قادة الاحتلال، أنهم قتلوا عدد ضخم ممن قاموا بهجوم 7 أكتوبر خلال سنين الحرب -الإبادة النشطة في غزة-، مشيرًا إلى أن ثمة ألفين من أربعة آلاف يجب التخلص منهم.

بن جفير يهدم بناية ببلدة الطور شرق القدس المحتلة

وخلال ذلك، أعلنت محافظة القدس، أن وزير الأمن القومي المتطرف الداعم للإرهابيين المستوطنين، إيتمار بن جفير ، يقود آلية للمشاركة في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس، أن مشاركة الوزير إيتمار بن جفير في هدم بناية بحي الطور في القدس تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم.