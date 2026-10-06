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وزير حرب الاحتلال يرفع حالة التأهب عشية 7 أكتوبر.. وبن جفير يقود حملة هدم بالطور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير حرب الاحتلال يرفع حالة التأهب عشية 7 أكتوبر.. وبن جفير يقود حملة هدم بالطور

بن جفير وكاتس
بن جفير وكاتس
محمد على

أعلن مكتب وزير دفاع (حرب) الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الوزير أعطى أوامره للجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة عشية ذكرى 7 أكتوبر.

وسبق وصرح كاتس، وفق مزاعمه التي لا يقول بها أحد غيره أو قادة الاحتلال، أنهم قتلوا عدد ضخم ممن قاموا بهجوم 7 أكتوبر خلال سنين الحرب -الإبادة النشطة في غزة-، مشيرًا إلى أن ثمة ألفين من أربعة آلاف يجب التخلص منهم.

بن جفير يهدم بناية ببلدة الطور شرق القدس المحتلة

وخلال ذلك، أعلنت محافظة القدس، أن وزير الأمن القومي المتطرف الداعم للإرهابيين المستوطنين، إيتمار بن جفير ، يقود آلية للمشاركة في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس، أن مشاركة الوزير إيتمار بن جفير في هدم بناية بحي الطور في القدس تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم.

التأهب والاستعداد الضفة المحتلة عاجل بلدة الطور شرق القدس المحتلة الشهيد الصعيدي

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