أطباء بلا حدود: إسرائيل تخنق غزة بشكل متزايد وتواصل الإبادة الجماعية

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم، إن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتدمر بشكل ممنهج الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون في القطاع للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت المنظمة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن إسرائيل تخنق غزة بشكل متزايد وتواصل إبادتها الجماعية.

وأوضحت أن المساحات الصالحة لعيش الفلسطينيين في القطاع تتلاشى، فيما يجري تدمير مقومات بقائهم على قيد الحياة بشكل ممنهج، من خلال العنف المستمر، والحصار المتعمد للاحتياجات الأساسية، وتدمير الخدمات الصحية والبنية التحتية الحيوية.

وأشارت المنظمة، إلى أن فرقها تعاملت خلال يونيو ويوليو الماضيين مع أكثر من 1200 حالة إصابة ناجمة عن العنف في أنحاء القطاع، رغم "ما يسمى وقف إطلاق النار".

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن الوصول إلى الخدمات الصحية في غزة تدهور بشكل حاد خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما تعاني المستشفيات نقصا متزايدا في المستلزمات الأساسية، ويحرم المرضى من الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة.

وقالت: "إن تدمير النظام الصحي في غزة، وتضرر أكثر من 80 بالمئة من جميع المباني في القطاع، والمشكلات الجسدية والنفسية التي ستستمر مدى الحياة نتيجة العنف المتكرر والنزوح، ستتجاوز آثارها الحاضر بكثير، وستعرقل أي تعافٍ حقيقي خلال السنوات المقبلة".

وأسفرت الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألف آخرين، ودمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.