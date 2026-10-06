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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف: تدمير منصّة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء ومخزنًا للصواريخ بصعدة

اللواء الركن تركي المالكي
اللواء الركن تركي المالكي
أ ش أ

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة، موضحا أن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وإحباط مخطط هجمات وشيكة، وتدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية.

وأضاف أن العملية جاءت ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب.

تحالف دعم الشرعية اليمن المملكة العربية السعودية اللواء الركن تركي المالكي

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