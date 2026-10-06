التحالف: تدمير منصّة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء ومخزنًا للصواريخ بصعدة

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أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة، موضحا أن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وإحباط مخطط هجمات وشيكة، وتدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية.

وأضاف أن العملية جاءت ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب.