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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل وجبة إفطار لمرضى الكوليسترول والأطعمة الممنوعة

وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول
وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول
آية التيجي

يؤدي النظام الغذائي اليومي دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن المعدلات الصحية، لذلك يجب الاهتمام باختيار مكونات وجبة الإفطار، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وجبة الإفطار المناسبة لمرضى الكوليسترول

ولا يرتبط مستوى الكوليسترول بتناول طعام واحد فقط، وإنما يتأثر بالنمط الغذائي العام، لذلك يُفضل الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف والدهون غير المشبعة والمكونات النباتية، مع الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

أطعمة يُفضل تجنبها في إفطار مرضى الكوليسترول

وقد تحتوي بعض وجبات الإفطار الشائعة على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة وقليل من الألياف، وهو ما قد لا يكون الخيار الأفضل لصحة القلب عند تناولها بانتظام.

ومن أبرز الأطعمة التي يُفضل تجنبها لمرضى الكوليسترول على الإفطار:

ـ النقانق والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة:
تحتوي النقانق وبعض منتجات اللحوم على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار LDL.

وتؤثر الدهون المشبعة في قدرة الكبد على التخلص من الكوليسترول الضار الموجود في الدم، لذلك يُنصح بعدم الاعتماد على هذه الأطعمة بشكل يومي.

وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول

ـ اللحوم المصنعة:
تشمل اللحوم المصنعة النقانق واللحم المقدد وغيرها من المنتجات التي تخضع لعمليات تصنيع وحفظ مختلفة.

وترتبط كثرة تناول اللحوم المصنعة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يرجع ذلك إلى احتوائها على الدهون المشبعة والصوديوم، إلى جانب تأثيرات محتملة مرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي.

لذلك، من الأفضل تناول اللحوم المصنعة بكميات محدودة، بدلًا من جعلها مكونًا أساسيًا في وجبة الإفطار اليومية.

وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول

ـ الخبز المحمص بالزبدة:
قد لا يكون الخبز المحمص مع كميات كبيرة من الزبدة الخيار الأفضل لمن يحاول خفض الكوليسترول، خاصة أن الزبدة تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة.

ويمكن استبدالها بخيارات تحتوي على دهون غير مشبعة، مثل الأفوكادو أو بعض أنواع زبدة المكسرات، مع اختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

ـ أطباق الإفطار الغنية بالجبن والدهون:
بعض أطباق الإفطار التي تعتمد على كميات كبيرة من الجبن والدهون قد تحتوي على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة.

ومع تناول هذه الأطعمة بشكل متكرر، قد يصبح من الصعب الحفاظ على نظام غذائي مناسب لصحة القلب ومستويات الكوليسترول.

لماذا يجب الاهتمام بالكوليسترول الضار؟

ويُعرف البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL باسم الكوليسترول الضار، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوياته لفترات طويلة إلى تراكم الترسبات داخل الشرايين.

وقد يزيد تراكم هذه الترسبات من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذلك يُعد اتباع نظام غذائي صحي أحد العوامل المهمة للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب.

وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول

أفضل أطعمة الإفطار لمرضى الكوليسترول

بدلًا من الاعتماد على اللحوم المصنعة والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، يمكن اختيار وجبة إفطار تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية.

ومن الخيارات المناسبة:
ـ الشوفان:
يُعد الشوفان لخفض الكوليسترول من الخيارات الغذائية الشائعة، خاصة أنه غني بالألياف، ويمكن تناوله مع الفواكه والمكسرات والبذور للحصول على وجبة أكثر توازنًا.

ـ السلمون المدخن:
يمكن أن يكون السلمون مصدرًا جيدًا للبروتين والدهون، ويمكن دمجه مع خبز الحبوب الكاملة والخضراوات للحصول على إفطار متوازن.

ـ البيض:
يمكن إدخال البيض ضمن نظام غذائي متوازن، مع الاهتمام بإجمالي كمية الدهون المشبعة والكوليسترول في النظام الغذائي بالكامل.

ـ الفاصوليا السوداء:
تُعد الفاصوليا السوداء من الخيارات النباتية الغنية بالبروتين والألياف، ويمكن إضافتها إلى وجبة الإفطار بدلًا من بعض منتجات اللحوم المصنعة.

وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول

كيف يكون إفطار مريض الكوليسترول صحيًا؟

ولا يعني ارتفاع الكوليسترول ضرورة حرمان المريض من جميع الأطعمة التي يحبها، وإنما الأهم هو تقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة واللحوم المصنعة، وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات والدهون غير المشبعة.

كما أن اختيار وجبة إفطار متوازنة يمكن أن يكون خطوة بسيطة ضمن نمط غذائي شامل يساعد على الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية ودعم صحة القلب.

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أفضل وجبة إفطار لمرضى الكوليسترول والأطعمة الممنوعة

وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول
وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول
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