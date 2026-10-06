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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تتيح لك الانطلاق دون فصل الشاحن بهذه الميزة الجديدة

تسلا Supercharger
تسلا Supercharger
عزة عاطف

أطلقت شركة «تسلا» تحديثًا برمجيًا جديدًا لتوفير خاصية أمان غير تقليدية تُسمى «الهروب الطارئ»، وتسمح لسائقي سياراتها بالتعشيق والابتعاد فورًا عن محطات الشحن السريع (Supercharger) دون الحاجة لفصل كابل الشحن يدويًا. 

وتأتي هذه الخطوة استجابة للمخاوف الأمنية المتزايدة والحوادث المؤسفة التي شهدتها بعض المحطات مؤخرًا.

آلية عمل الخاصية وتفاصيل التحديث البرمجي

تعتمد خاصية «الهروب الطارئ»، المتاحة عبر التحديث البرمجي رقم 2026.38.3، على إمكانية تحويل ناقل الحركة إلى وضع القيادة (Drive) أثناء اتصال السيارة بمقبض الشحن. 

وعند محاولة الحركة، تظهر رسالة تحذيرية تؤكد على الشاشة المركزية خيار «التفعيل»، ليتم فك ارتباط المقبض تلقائيًا وسقوطه على الأرض، مما يتيح للسيارة الانطلاق فورًا في حالات الخطر المباشر.

الأضرار المادية ومحاذير الاستخدام غير المصرح به

أوضحت تسلا أن استخدام هذه الخاصية يتسبب في أضرار مادية لكل من منفذ الشحن بالسيارة ومقبض محطة الشحن، نظرًا لكسر أجزاء من وصلة التوصيل أثناء الانفصال السريع. 

وأكدت الشركة أن الخاصية مُخصصة حصريًا لحالات الطوارئ القصوى التي تهدد الحياة، مثل محاولات السرقة أو الشجار أو إطلاق النار، مشددة على أن الاستخدام التعمدي للخاصية في غير حالات الطوارئ سيعرض صاحب المركبة لعقوبات وغرامات إضافية.

دوافع السلامة ونطاق التغطية جغرافيًا

جاء تطوير هذه الخاصية عقب تصاعد الخلافات بين السائقين في محطات الشحن المزدحمة، والتي تطورت في بعض الأحيان إلى مشادات حادة وحوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة. 

وتقتصر الخاصية حاليًا على محطات الشحن التابعة لتسلا داخل الولايات المتحدة، كما تتطلب طرازات مُصنعة بعد عام 2021 لبعض الفئات. 

وأشار ماكس دي زيجر، مدير قطاع الشحن في تسلا، إلى أن الشركة ناقشت هذه الميزة لسنوات قبل اتخاذ قرار طرحها حرصًا على سلامة المستهلكين.

تسلا الهروب الطارئ تسلا Supercharger تحديث تسلا 2026 فصل كابل تسلا

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