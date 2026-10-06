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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات صينية ويابانية في مصر.. ماذا تقدم مرسيدس GT 2027 الخارقة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أرخص 5 سيارات صينية ويابانية في مصر.. اعرف الأسعار
يضم السوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل العلامات الصينية واليابانية، والتي تتنوع بحسب بلد التجميع، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، والعناصر الفنية والتقنية.

سيارة Metro الباكستانية تنطلق بتصميم يشبه تويوتا.. فكم سعرها؟
كشفت Nora EV الباكستانية الناشئة، عن سيارة Metro الجديدة، لتدخل بها إلى فئة السيارات العائلية التي تعتمد على تصميم الـ"فان"، مع طرح مجموعة من الخيارات المتعلقة بمنظومة الحركة والمدى. 

رينج روفر تقدم SPORT الكهربائية الجديدة.. بمدى يتجاوز 600 كم
تواصل رينج روفر تعزيز تواجدها عالميًا بعد أن كشفت عن نسخة SPORT  الكهربائية الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، لتدخل العلامة مرحلة جديدة مع الاعتماد على منظومة دفع كهربائية بالكامل. 

تتجاوز 1100 حصان.. ماذا تقدم مرسيدس GT 2027 الخارقة
تعد مرسيدس GT 2027 واحدة من أبرز سيارات العلامة الألمانية، وتقدم بتصميم عصري مع قدرات فنية مرتفعة تضعها ضمن السيارات الرياضية الفاخرة ذات الأداء القوي، ضمن عائلة الكوبيه.

أسعار ومواصفات شانجان CS75 2026 في السعودية
تنتمي شانجان CS75 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين عناصر الرفاهية والتحكم،  وتقدم السيارة في السوق السعودي عبر فئتين ضمن موديلات 2026، بسعر يبدأ من 99.900 ريال.

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