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سيارة Metro الباكستانية تنطلق بتصميم يشبه تويوتا.. فكم سعرها؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة Metro الباكستانية تنطلق بتصميم يشبه تويوتا.. فكم سعرها؟

سيارة Metro
سيارة Metro
صبري طلبه

كشفت Nora EV الباكستانية الناشئة، عن سيارة Metro الجديدة، لتدخل بها إلى فئة السيارات العائلية التي تعتمد على تصميم الـ"فان"، مع طرح مجموعة من الخيارات المتعلقة بمنظومة الحركة والمدى. 

سيارة Metro وتشابه واضح مع تويوتا ألفارد

يعد التصميم الخارجي أحد أكثر العناصر اللافتة في Metro، إذ تحمل السيارة ملامح قريبة من تويوتا ألفارد، خاصة في شكل الواجهة الأمامية وتكوين الهيكل العام، وعلى الرغم من هذا التقارب؛ تأتي Metro بأبعاد أصغر، مع الاحتفاظ بالفكرة التصميمية الأساسية التي تظهر في سيارات الفان العائلية.

سيارة Metro

وتظهر أوجه التشابه أيضًا في تفاصيل الواجهة، حيث تعتمد Metro على شبكة أمامية وتصميم للصادم يقتربان من الخطوط المستخدمة في ألفارد، بينما تأتي المصابيح الأمامية بتصميم حاد المظهر، وتمتد هذه اللغة التصميمية إلى الجزء الخلفي، الذي يحصل على مصابيح خلفية تحمل بدورها ملامح قريبة من بعض عناصر سيارات تويوتا.

سيارة Metro

محرك وأداء سيارة Merto

وتقدم Metro بإصدارات توفر مدى كهربائيًا يصل إلى 250 كم أو 300 كم، بحسب البطارية والنسخة المختارة، ولا تقتصر خيارات السيارة على الطاقة الكهربائية، إذ تتوفر أيضًا بإصدار يعمل بمحرك بنزين سعة 3.0 لتر مع مولد صغير، يمكنه إضافة مدى يتراوح بين 150 و180 كم.

وتستفيد هذه المنظومة من محرك كهربائي خلفي واحد بقدرة 4 كيلوواط، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي لنقل الحركة.

سيارة Metro

سعر سيارة Metro في باكستان

تقدم Nora EV سيارة Metro في السوق الباكستاني بسعر يقارب 3 ملايين روبية باكستانية، وهو ما يعادل نحو 10,800 دولار.

Metro سيارة Metro سيارة Metro الجديدة تويوتا ألفارد سعر سيارة Metro

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