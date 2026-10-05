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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحركات هايبرد.. سعر إم جي HS 2026 في السوق السعودي

إم جي HS
إم جي HS
صبري طلبه

تواصل إم جي تعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال طرح مجموعة متنوعة من السيارات، ومن بينها إم جي HS موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي السيارة الجديدة ضمن الخيارات التي تعتمد على تقنيات الحركة الهجينة.

أبعاد إم جي HS 

تأتي إم جي HS 2026 بهيكل يبلغ طوله 4,670 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,890 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,663 مم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,750 مم، وفي الجزء الخلفي توفر السيارة مساحة تخزين تصل إلى 441 لترًا.

إم جي HS

محرك إم جي HS

تعتمد HS 2026 على منظومة دفع هجينة HEV تجمع بين محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين وتقنيات المساعدة الكهربائية، ويأتي المحرك الأساسي بتقنية التيربو وسعة 1.5 لتر، مع 4 أسطوانات، بينما تتولى ناقل حركة أوتوماتيكي من نوعE-CVT، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 221 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 340 نيوتن متر، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام FWD.

إم جي HS

تسارع إم جي HS 

تقدم المنظومة الهجينة أرقامًا أداءً مناسبة لطبيعة السيارة، إذ تحتاج إم جي HS 2026  إلى 7.9 ثانية للوصول من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة. 

إم جي HS

إم جي HS ومعدلات استهلاك الطاقة 

تسجل السيارة إم جي HS معدلًا يصل إلى 23.4 كم لكل لتر، وتضم HS خزان وقود بسعة 55 لترًا، بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1,287 كم. 

إم جي HS

سعر إم جي HS 2026 في السعودية

قدمت إم جي HS موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 115 ألف ريال.

إم جي إم جي HS إم جي HS 2026 مواصفات إم جي HS

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