بداية 2027.. شركة صينية تستهدف دبي لتشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة ‏بشوارعها

تستعد شركة مومنتا الصينية، المدعومة من مرسيدس بنز، للتوسع في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، مع وضع دبي ضمن المدن المستهدفة لإطلاق الخدمة خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع خطة الشركة لزيادة أسطولها العالمي إلى عدة آلاف من المركبات بحلول نهاية عام 2027.

وقالت شو شيه، رئيسة أعمال سيارات الأجرة الذاتية في مومنتا، إن الشركة تستهدف رفع عدد مركباتها العاملة من أكثر من 100 سيارة حاليا إلى مئات المركبات بنهاية 2026، ثم الوصول إلى عدة آلاف خلال العام التالي.

ولا تزال الشركة في مرحلة التوسع والاختبارات، إذ تجري تجارب حاليا في خمس مدن صينية، بالإضافة إلى ميونيخ وأبوظبي، بينما تجري محادثات مع مدن أوروبية أخرى، وتضع اليابان أيضا ضمن الأسواق التي تستهدف دخولها.

وفي أبوظبي، تختبر مومنتا سياراتها ضمن تعاون يجمعها مع مرسيدس بنز وشركة النقل الإماراتية لومو، لتطوير خدمة أجرة ذاتية تعتمد على سيارات الفئة S، وتستخدم تقنيات قيادة ذاتية من المستوى الرابع.

ويشير المستوى الرابع من القيادة الذاتية إلى قدرة السيارة على تنفيذ مهام القيادة بصورة مستقلة ضمن ظروف ومناطق تشغيل محددة، مع وجود قيود مرتبطة بنطاق التشغيل والبيئة التي تعمل فيها المركبة.

وتأسست مومنتا على يد باحث سابق في مايكروسوفت، وتحظى بدعم مرسيدس بنز، كما تربطها شراكات مع شركات سيارات أخرى، من بينها تويوتا وBYD.

وتعمل الشركة في مسارين رئيسيين، الأول تطوير برمجيات القيادة ومساعدة السائق وبيعها لشركات السيارات، والثاني تطوير خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

ويأتي التوسع بعد حصول الشركة على نحو 751 مليون دولار من طرح أسهمها في هونج كونج خلال يوليو الماضي، رغم استمرار الضغوط المالية المرتبطة بارتفاع نفقات البحث والتطوير.

كما تعمل مومنتا على خفض تكلفة أنظمة القيادة الذاتية من خلال تطوير رقائق مخصصة بالتعاون مع شركة X-Hart، بهدف استخدامها في الأجيال المقبلة من مركباتها.

ويمثل دخول دبي، حال تنفيذه، خطوة جديدة في سباق تطوير خدمات النقل ذاتي القيادة، في ظل اهتمام عدد من الشركات العالمية بتحويل الاختبارات المحدودة إلى خدمات تجارية.