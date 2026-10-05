أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. ماذا تقدم بي واي دي أتو 3 2026؟

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بمدى 420 كم.. ماذا تقدم بي واي دي أتو 3 2026؟

تنتمي بي واي دي أتو 3 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة الصينية عالميًا، مع اعتمادها على منظومة كهربائية بالكامل بدلًا من محركات الاحتراق التقليدية.

سيدان وهاتشباك.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التصميم، سواء من فئة السيدان أوطرازات الهاتشباك.

سيتروين تقدم C5 ايركروس الجديدة عالميًا.. بتكنولوجيا HEV

تُعد C5 إيركروس من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها سيتروين في الأسواق العالمية، وتحصل السيارة مع الجيل الجديد على تحديثات تشمل منظومات الحركة والتجهيزات الداخلية، مع خيارات هجينة.

سعر ومواصفات مرسيدس CLA 2026 في السعودية

تقدم مرسيدس مجموعة كبيرة من السيارات في السوق السعودية ضمن فئات متنوعة، من بينها CLA موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية ذات التصميم المستوحى من سيارات الكوبيه.

بي ام دبليو تقدم X3 2027 Black Package بتحديثات جديدة

تواصل بي إم دبليو تعزيز حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال تقديم X3 2027 Black Package ، التي تحصل على مجموعة من التعديلات، حيث تركز بصورة أساسية على المظهر الخارجي والتجهيزات الداخلية، إلى جانب تحسينات واضحة على مستوى الأداء.