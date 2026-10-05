قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها
وزير الخارجية يلتقي نظيريه التشادي والليبي.. تعزيز مكافحة الإرهاب وتفعيل تجمع الساحل والصحراء
السلطات الأمريكية تلقي القبض على عميلة صينية
ماسورة صرف للعبور.. تحرك عاجل من وزارة الري لتأمين مسار طلاب بالبحيرة
منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال ينفذ 63 ألف هجوم على الفلسطينيين في الضفة
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
كيا تقدم K4 موديل 2027 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
حكم النوم قبل دخول وقت الفرائض وهل يكره عند الفجر؟
بقيمة تقارب 17 مليار دولار.. مصر تمتلك احتياطيات ذهب في 120 موقعا
مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية على سفينة بالبحر الكاريبي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 – 10 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. ماذا تقدم بي واي دي أتو 3 2026؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بمدى 420 كم.. ماذا تقدم بي واي دي أتو 3 2026؟
تنتمي بي واي دي أتو 3 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة الصينية عالميًا، مع اعتمادها على منظومة كهربائية بالكامل بدلًا من محركات الاحتراق التقليدية. 

سيدان وهاتشباك.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التصميم، سواء من فئة السيدان أوطرازات الهاتشباك.

سيتروين تقدم C5 ايركروس الجديدة عالميًا.. بتكنولوجيا HEV
تُعد C5 إيركروس من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها سيتروين في الأسواق العالمية، وتحصل السيارة مع الجيل الجديد على تحديثات تشمل منظومات الحركة والتجهيزات الداخلية، مع خيارات هجينة.

سعر ومواصفات مرسيدس CLA 2026 في السعودية
تقدم مرسيدس مجموعة كبيرة من السيارات في السوق السعودية ضمن فئات متنوعة، من بينها CLA موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية ذات التصميم المستوحى من سيارات الكوبيه.

بي ام دبليو تقدم X3 2027 Black Package بتحديثات جديدة
تواصل بي إم دبليو تعزيز حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال تقديم X3 2027 Black Package ، التي تحصل على مجموعة من التعديلات، حيث تركز بصورة أساسية على المظهر الخارجي والتجهيزات الداخلية، إلى جانب تحسينات واضحة على مستوى الأداء.

أخبار السيارات أخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

وزير التربية والتعليم

للمعلمين المحالين للمعاش.. خطوات وإجراءات الاعتذار عن الاستمرار بالخدمة

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

اسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة 5 جرام الآن.. أسعار السبائك الذهب اليوم كل الأوزان

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

ترشيحاتنا

مايان السيد

من باريس.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها

لعبة مسرطنة

تريند والأطفال كلها بيحبوها.. تحذير من لعبة أطفال «مسرطنة»

الموز

لو شوفته قدامك اوعى تتردد في شرائه.. نوع من الموز فوائده مضاعفة وطعم لا يقاوم

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد