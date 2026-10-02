بي إم دبليو الفئة الثالثة الجديدة تكشف عن 437 حصانًا

أزاحت شركة «بي إم دبليو» الستار رسميًا عن الجيل الثامن والجديد كليًا من سيارتها الشهيرة «السلسلة الثالثة» (G50) موديل عام 2027، والتي تعتمد لغة التصميم المستقبلية المقتبسة من الفئة المفهومية (Neue Klasse).

وحرص الصانع البافاري على تقديم المحركات الاحتراقية المزودة بنظام الهجين الخفيف (Mild-Hybrid) بجانب الطرازات الكهربائية بالكامل، استجابة لمتطلبات عشاق الأداء الرياضي الراغبين في القوة الميكانيكية الصوتية مع توفير أفضل معدلات استهلاك الوقود.

أداء رياضي مستمد من طرازات M ونظام تفحيط مخصص

تتصدر فئة «M350 xDrive» الجديدة قمة الطرازات المعتمدة على البنزين بديلة لفئة M340i السابقة.

وتعتمد هذه الفئة على محرك سداسي الأسطوانات متتالي (Straight-Six) بسعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني ونظام هجين خفيف بقدرة 48 فولت، ليولد قوة إجمالية تبلغ 437 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 580 نيوتن/متر. وتتسارع السيارة بفضل نظام الدفع الكلي المطور من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.1 ثانية فقط (أو من 0 إلى 60 ميل/ساعة في 3.9 ثانية).

كما زودت بي إم دبليو هذه الفئة بنمط القيادة الخاص «Drift Moment»، والذي يسمح بفصل الدفع عن المحور الأمامي وتوجيه كامل القوة إلى العجلات الخلفية لمنح السائق تجربة قيادة رياضية تحاكي سيارات M3 الفائقة.

تقنيات المقصورة وتنوع الفئات والمحركات

تتضمن تشكيلة المحركات الأخرى فئة «330» المزودة بمحرك من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر توربو يولد قوة 255 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن/متر، مع إمكانية الاختيار بين الدفع الخلفي أو نظام الدفع الكلي «xDrive».

وتتمتع السيارة بمقصورة حديثة تعتمد على شاشة مركزية تعمل باللمس مقاس 17.9 بوصة تعتمد نظام التشغيل iDrive الأحدث، إضافة إلى عجلة قيادة رياضية ذات تصميم جديد وشاشة عرض ممتدة على الزجاج الأمامي.

وتبدأ أسعار الفئة الأساسية في الأسواق العالمية من 49,900 يورو (وحوالي 51,250 دولار أمريكي)، بينما تبدأ فئة «M350 xDrive» من 67,250 دولارًا، على أن تصل السيارات إلى الصالات التجارية في الربع الأول من عام 2027.