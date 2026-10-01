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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنزين وكهرباء.. ماذا تقدم بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026؟

بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026
بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026
صبري طلبه

تعد بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026 من أبرز إصدارات العلامة الألمانية المطروحة عالميًا ضمن فئة السيدان المتوسطة الفاخرة، وتجمع السيارة في فئاتها بين محركات البنزين المزودة بتقنية الهايبرد الخفيف، والنسخ الكهربائية بالكامل. 

أبعاد بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026

تحافظ الفئة الثالثة على أبعادها المخصصة لفئة السيدان المتوسطة، إذ يبلغ طول السيارة 4,765 مم، مع عرض يصل إلى 1,850 مم وارتفاع يبلغ 1,455 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,860 مم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 450 لترًا.

بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026

محرك بي إم دبليو الفئة الثالثة 318

تأتي بي إم دبليو 318 كإحدى النسخ التي تعتمد على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، مع نظام هايبرد خفيف يعمل بجهد 48 فولت، وتولد المنظومة قوة إجمالية تبلغ 156 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر.

بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويبلغ خزان الوقود 59 لترًا، مع سرعة قصوى تصل إلى 215 كم في الساعة وتسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 9.5 ثانية.

بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026

بي إم دبليو الفئة الثالثة 320

وتستخدم الفئة 320 محرك البنزين نفسه بسعة 2.0 لتر مع أربع أسطوانات وشاحن توربيني، مدعومًا كذلك بنظام هايبرد خفيف بجهد 48 فولت، ويضيف المحرك الكهربائي 11 حصانًا و25 نيوتن متر، بينما تصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 211 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 330 نيوتن متر.

وتعمل السيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة 320 بالدفع الخلفي مع ناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 240 كم في الساعة، بينما تحتاج إلى 7.4 ثانية للوصول إلى 100 كم في الساعة.

بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026

بي إم دبليو الفئة الثالثة M350 xDrive

تنتقل الفئات إلى مستوى أداء أعلى مع  M350 xDrive، التي تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، إلى جانب نظام هايبرد خفيف بجهد 48 فولت، ويولد المحرك الكهربائي 18 حصانًا مع عزم يصل إلى 200 نيوتن متر.

بينما تبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 443 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 580 نيوتن متر، وتحصل السيارة على نظام دفع كلي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتصل إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.1 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة.

بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026

بي إم دبليو الفئة الثالثة i3 50 xDrive الكهربائية 

تتضمن تشكيلة 2026 نسخة كهربائية بالكامل تحمل اسم i3 50 xDrive، وتعتمد على محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 345 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 645 نيوتن متر.

وتحصل السيارة على بطارية بسعة 108.7 كيلوواط ساعة، وتصل قدرتها على السير بالطاقة الكهربائية إلى 912 كم، مع سرعة قصوى تبلغ 200 كم في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 4.7 ثانية.

فئة i3 40 xDrive

تقدم الفئة الثالثة الكهربائية أيضًا بإصدار i3 40 xDrive، الذي يعتمد بدوره على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي، وتصل القوة الإجمالية إلى 374 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 520 نيوتن متر، بينما تبلغ سعة البطارية 82.8 كيلوواط ساعة. 

وتصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 200 كم في الساعة، وتحتاج إلى 5.4 ثانية للانطلاق من الثبات إلى 100 كم في الساعة، في حين يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 710 كم.

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