بي ام دبليو تقدم X3 2027 Black Package بتحديثات جديدة

تواصل بي إم دبليو تعزيز حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال تقديم X3 2027 Black Package ، التي تحصل على مجموعة من التعديلات، حيث تركز بصورة أساسية على المظهر الخارجي والتجهيزات الداخلية، إلى جانب تحسينات واضحة على مستوى الأداء.

تعديلات بي ام دبليو X3 2027 Black Package

حصلت X3 Black Package على مجموعة من التفاصيل التصميمية الجديدة التي تمنحها مظهرًا أكثر حدة، بدءًا من المقدمة ذات المصابيح الأمامية، مرورًا بالعجلات الرياضية الجديدة من قسم M التي تضيف حضورًا مختلفًا للسيارة، ويبلغ قياسها 22 بوصة، كما تمتد التغييرات إلى الجزء الخلفي من خلال تجهيز السيارة بمخارج عادم رباعية، إلى جانب سبويلر مثبت أعلى الباب الخلفي بالقرب من السقف.

بي ام دبليو X3 2027 Black Package

محرك بي ام دبليو X3 2027 Black Package

وتعتمد السيارة بي ام دبليو X3 2027 Black Package على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، مع منظومة Mild Hybrid تعمل بجهد 48 فولت.

وتصل قوة المحرك إلى نطاق يتراوح بين 398 و443 حصانًا، بزيادة تبلغ 45 حصانًا مقارنة بالقوة السابقة، بينما تتولى ناقل حركة أوتوماتيكي مهمة نقل القوة إلى العجلات، بما يتناسب مع طبيعة السيارة وأدائها الرياضي.

تسارع بي ام دبليو X3 2027 Black Package

تعكس أرقام الأداء التحسينات التي حصلت عليها X3 Black Package ، إذ تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.4 ثانيةk وفي المقابل، يتراوح معدل استهلاك الوقود بين 8.1 و8.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

بي ام دبليو X3 2027 Black Package

داخلية ومقصورة السيارة

حصلت المقصورة على مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين الطابع الرياضي والمواد الفاخرة، وتأتي المقاعد بفرش جلدي مع إمكانية التحكم الكهربائي، إلى جانب استخدام لمسات من الكانتارا وتفاصيل جلدية في الأبواب، كما تتضمن المقصورة إضاءة محيطية.

بي ام دبليو X3 2027 Black Package

وتوفر بي إم دبليو داخل X3 2027 Black Package شاشة تجمع بين منطقة السائق والجزء الأوسط من لوحة القيادة لعرض المعلومات والتحكم في عدد من وظائف السيارة، مع دعم أنظمة الاتصال بالهواتف الذكية عبر آبل كار بلاي وأندرويد، وتضم التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.