مواصفات بي إم دبليو آى إكس 2 موديل 2027

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027، وتنتمي اى اكس 2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 66.5 كيلووات/ساعة، وبها قوة 204 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 478 كم/ساعة، وتتسارع من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 أيضا، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

تباع سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 900 ألف جنيه.