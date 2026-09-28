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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة أودي e-tron GT 2026

أودي e-tron GT 2026
أودي e-tron GT 2026
صبري طلبه

تنتمي أودي e-tron GT 2026 إلى فئة السيدان الكبيرة الفاخرة، وتأتي كسيارة كهربائية بالكامل تعتمد على منظومة دفع تضم محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي.

تصميم أودي e-tron GT 2026

تتمتع السيارة بأبعاد كبيرة تتناسب مع طبيعتها ضمن فئة السيدان الفاخرة، إذ يبلغ طولها 5,004 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,964 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,402 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,901 مم، في حين يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,395 كجم.

e-tron GT 2026

محركان كهربائيان ودفع كلي للعجلات

تعتمد أودي e-tron GT 2026 في كلا الخيارين على مصدر طاقة كهربائي بالكامل، مع محركين كهربائيين ونظام دفع كلي AWD، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من سرعة واحدة، وهو ما يتناسب مع طبيعة أنظمة الدفع الكهربائية. 

e-tron GT 2026

النسخة الأولى تنتج 591 حصانًا

تأتي إحدى نسخ أودي e-tron GT 2026 بقوة إجمالية تبلغ 591 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي موزع بين المحورين الأمامي والخلفي يبلغ 305 نيوتن متر في الأمام و590 نيوتن متر في الخلف، وتعتمد هذه النسخة على بطارية بسعة 97 كيلوواط ساعة، بينما يبلغ استهلاكها للطاقة 19.7 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر

وتوفر النسخة ذات القوة البالغة 591 حصانًا مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 609 كيلومترات، ولا تقتصر أرقام النسخة الأولى على مدى القيادة، إذ تستطيع أودي e-tron GT 2026 التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 3.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 245 كم في الساعة. 

e-tron GT 2026

النسخة الأقوى تصل إلى 843 حصانًا

يرتفع مستوى الأداء بصورة ملحوظة، إذ تصل القوة الإجمالية إلى 843 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 409 نيوتن متر للمحرك الأمامي و590 نيوتن متر للمحرك الخلفي، وتستمر السيارة في الاعتماد على البطارية ذات السعة البالغة 97 كيلوواط ساعة ونظام الدفع الكلي.

e-tron GT 2026

وتسجل النسخة الأقوى استهلاكًا للطاقة عند 18.7 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 592 كيلومترًا، وتدعم أودي e-tron GT 2026 الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة محول تصل إلى 11 كيلوواط، وتحتاج عملية شحن البطارية من 0 إلى 100% إلى نحو 11 ساعة، وعند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر DC، يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 18 دقيقة.

وتظهر الفوارق الأكبر بين نسختي e-tron GT 2026 عند الحديث عن الأداء، إذ تحتاج النسخة الأقوى إلى 2.9 ثانية فقط للانطلاق من الثبات والوصول إلى 100 كم في الساعة، فيما تبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة. 

أودي e tron GT أودي e tron GT 2026 سيارة أودي e tron GT 2026 السيارة e tron GT 2026

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