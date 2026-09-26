أودي SQ6 e-tron 2026 تنطلق بقوة 483 حصانًا

تقدم أودي SQ6 e-tron موديل 2026 كواحدة من سياراتها الرياضية التي تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل، مع الحفاظ على السمات التصميمية التي تنتمي إلى سيارات الفئة SQ الرياضية.

أبعاد أودي SQ6 e-tron

يبلغ طول السيارة أودي SQ6 e-tron نحو 4,771 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,965 مم وارتفاعها إلى 1,665 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,899 مم.

ويبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 2,350 كجم، في حين توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 499 لترًا، مع عجلات من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي، مع مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل جميعها بتقنية LED.

أودي SQ6 e-tron

محرك أودي SQ6 e-tron

تعتمد SQ6 e-tron على منظومة كهربائية مكونة من محركين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة ونظام دفع كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 483 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 275 نيوتن متر في الأمام و580 نيوتن متر في الخلف.

أودي SQ6 e-tron

بطارية أودي SQ6 e-tron ومدى يتجاوز 600 كم

تحصل السيارة أودي SQ6 e-tron على بطارية بسعة 94.9 كيلوواط ساعة، وتصل قدرتها على قطع المسافة بالشحنة الواحدة إلى 607 كيلومترات.

وتدعم SQ6 e-tron الشحن بالتيار المتردد AC، مع إمكانية الانتقال من 0 إلى 100% خلال نحو 10 ساعات، بينما يتيح الشحن السريع بالتيار المستمر DC رفع مستوى البطارية من 10 إلى 80% خلال 21 دقيقة.

أودي SQ6 e-tron

تسارع أودي SQ6 e-tron

تظهر أودي SQ6 e-tron قدراتها الرياضية من خلال أرقام الأداء، حيث تتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 4.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كم/س.

أودي SQ6 e-tron

تجهيزات أودي SQ6 e-tron

تحصل أودي SQ6 e-tron على عجلة قيادة مكسوة بالجلد، متعددة الوظائف ومدفأة، مع إمكانية حفظ إعداداتها، وتضم السيارة شاشة مركزية للترفيه والمعلومات بقياس 14.5 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة للعدادات بقياس 11.9 بوصة، كما تتوفر شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD.

أودي SQ6 e-tron

وتتضمن التجهيزات نظامًا صوتيًا من Bang & Olufsen مكونًا من 20 سماعة، وتوفر السيارة كذلك شاشة مخصصة للراكب الأمامي بقياس 10.9 بوصة، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع فتحات تهوية للركاب في الخلف، فضلًا عن خاصية تدفئة المقاعد في الصف الثاني.