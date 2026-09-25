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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي Q3 Sportback موديل 2026.. بقدرة تتخطى 200 حصانًا

أودي Q3
أودي Q3
صبري طلبه

تعد أودي Q3 من أبرز الطرازات التي قدمتها العلامة الألمانية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، واستطاعت السيارة تعزيز حضورها في الأسواق العالمية نسبة إلى التصميم الرياضي الفاخر، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة ومنها نسخة Q3 Sportback موديل 2026.

محرك أودي Q3 Sportback 

تعتمد أودي Q3 Sportback 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تصل إلى 204 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر.

 أودي Q3

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام الدفع الكليAWD ، وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 229 كم في الساعة، في حين تحتاج إلى 7.1 ثانية للانطلاق من السكون إلى 100 كم في الساعة.

 أودي Q3

ابرز تجهيزات أودي Q3 Sportback 

تحصل أودي Q3 Sportback على مجموعة من التجهيزات المخصصة للمقاعد، إذ يأتي فرشها من الجلد مع الجلد الصناعي، بينما يحصل مقعد السائق على تعديل كهربائي مع وظائف الذاكرة والتدفئة. ويتوفر كذلك تعديل كهربائي وتدفئة لمقعد الراكب الأمامي، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، مع إضافة خاصية التدفئة.

 أودي Q3

وتتضمن أودي Q3 Sportback 2026 شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، مع دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة للعدادات الرقمية بقياس 11.9 بوصة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي بثلاث مناطق للتحكم، وتدعم السيارة كذلك وجود شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول، وإضاءة داخلية محيطية.

 أودي Q3

أبعاد أودي Q3 Sportback

تأتي Q3 Sportback بأبعاد تشمل طولًا يبلغ 4,531 مم، وعرضًا قدره 1,859 مم، بينما يصل الارتفاع إلى 1,623 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,681 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,845 كجم، فيما توفر مساحة أمتعة تصل إلى 488 لترًا.

 أودي Q3

وتعتمد أودي Q3 Sportback 2026 على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية LED، بينما ترتكز السيارة على عجلات بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف، مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، شبكة أمامية كبيرة الحجم.

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