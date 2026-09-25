بسبب 5000 جنيه.. إنهاء حياة سائق توكتوك وحرق مركبته وجثمانه لإخفاء الجريمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة إنهاء حياة سائق توكتوك يُدعى محمد الديب، عقب تكثيف التحريات وتتبع خط سير المجني عليه بعد بلاغ من أسرته بالتغيب.

​تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي جهات التحقيق اخطاراً يفيد باختفاء المجني عليه وضياع مركبته النارية في ظروف غامضة، ليتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الاختفاء. وأثناء التحريات، تم العثور على مركبة التوكتوك الخاصة بالمجني عليه متفحمة بعد إضرام النيران فيها بأحد الأماكن النائية بقرية كمشيش التابعة لمركز ومدينة تلا، يعقبه بـ 48 ساعة العثور على جثمان الضحية.

​وأفادت التحريات والتحقيقات الأولية بأن المتهم الأول في الجريمة هو أحد أقرب أصدقاء المجني عليه؛ حيث استغل المتهم علاقة الصداقة التي بينهما لاستدراج المجني عليه بحجة سداد مبلغ مالي قدره 5000 جنيه كان قد اقترضه منه في وقت سابق أثناء مروره بأزمة مالية.

​وفور وصول المجني عليه إلى المكان المتفق عليه، قام المتهم بالتعدي عليه والتخلص من جثمانه، ثم إحراق مركبة التوكتوك للتمويه ومحاولة محو معالم الجريمة والإفلات من القبضة الأمنية.

و​تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بالأدلة والتحريات أقر بارتكاب الواقعة بدافع التخلص من المطالبة المادية بالمبلغ المشار إليه. وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.