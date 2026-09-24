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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثمان شاب في ترعة كمشيش بالمنوفية

توكتوك المجني عليه
توكتوك المجني عليه

شهدت دائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية جريمة مأساوية هزت أرجاء المحافظة، حيث أنهى سائق توكتوك حياة صديقه بأبشع الطرق، بعد أن قتله وحرق جثته وألقى ببقاياها في الترعة، ثم أشعل النار في مركبة "التوكتوك" الخاصة بالمجني عليه لإخفاء معالم الجريمة، وذلك بسبب خلافات مالية وتراكم الديون عليه لصالح الضحية.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة تلا يفيد بالعثور على بقايا جثمان داخل إحدى الترع بدائرة المركز، بالتزامن مع العثور على مركبة "توكتوك" متفحمة تماماً. وعلى الفور، تم إخطار اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية، الذي أمر بتشكيل فريق بحث جنائي مكثف لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الضحية والجاني.

 وبعد البحث والتقصي ونجحت التحريات في تحديد هوية المجني عليه، وبتوسيع دائرة الاشتباه وفحص علاقات الضحية، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق مقرب له.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يمر بضائقة مالية وتراكمت عليه ديون مالية كبيرة لصالح المجني عليه، وطالبه الأخير بسدادها أكثر من مرة. واستدرج المتهم صديقه إلى مكان ناءٍ، وانهال عليه بالضرب حتى فارق الحياة. ولإخفاء الجريمة، قام المتهم بإشعال النيران في الجثمان، ثم ألقى ببقاياه في الترعة، وتوجه بعد ذلك إلى "التوكتوك" الخاص بالضحية وأشعل فيه النيران بالكامل لتضليل رجال المباحث.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف تفصيلياً بارتكابه الجريمة بدافع التخلص من عبء الديون. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المنوفية محافظة المنوفية كمشيش توكتوك حرق قتل

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