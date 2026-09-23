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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد كلية الآداب جامعة المنوفية

كلية الآداب
كلية الآداب

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أعلنت اعتماد كلية الآداب بجامعة المنوفية، إلى جانب حصول برنامج الليسانس في الآداب بقسم المكتبات والمعلومات على الاعتماد المشروط، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الجامعة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتتويجا لعام الجودة الذى أطلقته الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن اعتماد كلية الآداب يمثل ثمرة لجهود متكاملة شارك فيها مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة، وقيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملون والطلاب، مشيدًا بما بذلته الكلية من جهود لاستيفاء معايير ومتطلبات الاعتماد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجودة أصبحت منهجًا مستدامًا للعمل والتطوير داخل جامعة المنوفية، مؤكدًا استمرار دعم الكليات والبرامج الأكاديمية للارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتطوير البرامج والمناهج، وتعزيز نظم التقييم والمتابعة، بما يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأوضح أن اعتماد كلية الآداب، إلى جانب الاعتماد المشروط لبرنامج المكتبات والمعلومات، يمثلان خطوة مهمة ضمن خطة الجامعة لاستكمال منظومة الاعتماد الأكاديمي، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي والأكاديمي، وصولًا إلى التقدم للاعتماد المؤسسي للجامعة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تواصل تنفيذ خطتها لدعم كلياتها وبرامجها في استيفاء معايير الجودة والتقدم للاعتماد، بما يرسخ ثقافة التقييم المستمر والتحسين المستدام، ويسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الخريجين وتعزيز قدرتهم على المنافسة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة المنوفية تمضي بخطوات متقدمة نحو الاعتماد المؤسسي، باعتباره تتويجًا لمنظومة الجودة على مستوى الجامعة، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على استيفاء متطلبات الاعتماد، وإنما يمتد إلى بناء منظومة مستدامة للتطوير ورفع كفاءة الأداء في مختلف قطاعات الجامعة.

وأضاف أن الجامعة، بالتزامن مع احتفالها باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها، تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات للارتقاء بمنظومة الجودة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

هذا وهنأ الدكتور أحمد القاصد الدكتور خالد زيادة، عميد كلية الآداب، وأسرة الكلية، مؤكدًا أن الاعتماد يمثل تتويجًا لجهودهم وحافزًا لمواصلة التطوير والحفاظ على مستوى الجودة.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة تحت إشراف الدكتورة وفاء زهران مدير المركز وفريق العمل به، لدوره في تقديم الدعم الفني ومتابعة الكليات والبرامج خلال مراحل التأهيل والتقدم للاعتماد، ونشر ثقافة الجودة داخل الجامعة.

وأكد الدكتور القاصد أن جامعة المنوفية ستواصل دعم كلياتها وبرامجها الأكاديمية لتحقيق المزيد من الاعتمادات، وصولًا إلى اعتماد مؤسسي يعكس جودة وتميز الجامعة ومسيرتها المتواصلة نحو التطوير والريادة.

وأعرب الدكتور خالد زيادة، عميد كلية الآداب، عن خالص سعادته باعتماد الكلية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود أسرة الكلية على مدار الفترة الماضية، ودافعًا لمواصلة العمل على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه إدارة الجامعة ومنظومة الجودة، ومؤكدًا استمرار العمل لاستيفاء متطلبات الاعتماد المشروط لبرنامج الليسانس في الآداب بقسم المكتبات والمعلومات.

ووجه عميد الكلية خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، على دعمه المستمر لكلية الآداب وحرصه على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في الوصول إلى هذا الإنجاز، ومثمنًا دور مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة في تقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة خلال مراحل التقدم للاعتماد.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية اعتماد كلية آداب

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