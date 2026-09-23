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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 21 شكارة دقيق مدعم ومخالفات بالمخابز في حملة تموينية بمحافظة المنوفية

حملة تموينية
حملة تموينية

​قاد مصطفى عمار، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملة رقابية مكثفة بنواحي مركز قويسنا لمتابعة سير العمل بالمنظومة التموينية والمخابز البلدية، والتأكد من التزامها بالقرارات المنظمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

​وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وتحت إشراف المحاسب أسامة مصطفى عز الدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، وبمشاركة مفتشي المديرية خالد هبولة محمد مرعي.

​وأسفرت المرارات الميدانية عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة والتجاوزات، منها ضبط 21 شكارة دقيق بلدي مدعم مجمعة داخل أحد المخابز البلدية مخالفةً للقرارات، ضبط مخبز يعمل في إنتاج الخبز وتبين أثناء الحصر عدم وجود ماكينة الخبز.

​كما تم ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار (25 جرامًا) و(35 جرامًا) في الرغيف الواحد، بالإضافة إلى تحرير 4 مخالفات لنقص أوزان الخبز بنسب تصل إلى 19 جرامًا في الرغيف.

​وأكدت المديرية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز والمخالفين لردع الممارسات الاحتكارية وضمان جودة الخبز المقدم للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية دقيق مدعم محاضر

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