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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة يوم في قريتنا تصل إلى قرى الشهداء بالمنوفية

يوم في قريتنا
يوم في قريتنا

شهدت قرية أبو كلس التابعة للوحدة القروية بدنشواي بمركز الشهداء، في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، تنفيذ حزمة من الأعمال الخدمية والتجميلية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «يوم في قريتنا» للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة.

وقد تضمنت الأعمال رفع المخلفات بجانبي الترعة المردومة، وبجوار مركز شباب أبو كلس، وتسوية الطريق المجاور لمقابر القرية، إلى جانب صيانة الإنارة العامة بمدخل أبو كلس – دناصور، وطريق محطة الصرف، وشارع داير الناحية، وأمام مركز الشباب، فضلًا عن تنظيف وغسل وطلاء الاستراحات الواقعة على الطريق العام أمام بنزينة أبو كلس، وتنفيذ حملة نظافة على جانبي السكة الحديد بمدخل القرية.

كما تضمنت فعاليات المبادرة تكثيف الحملات الرقابية على مخابز القرية، حيث أسفرت حملة التفتيش عن تحرير محاضر للمخالفات لعدم الإلتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة المخبز وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل مع احتياجات أهالي القرية، بالتوازي مع أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والإنارة، بما يسهم في تحسين المظهر العام والارتقاء بمستوى الخدمات داخل قرية أبو كلس.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تنفيذ المبادرة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وسرعة التعامل الفوري مع الاحتياجات والمشكلات على أرض الواقع ، لتحقيق المستهدف وتعزيز جودة الحياة المعيشية.

المنوفية محافظة المنوفية الشهداء يوم في قريتنا مبادرة

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