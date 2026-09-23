بسبب خلافات أسرية.. ضبط عاطل تعدى على والده بسلاح أبيض بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والده بسلاح أبيض بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 سبتمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة منوف بالمنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجروح قطعية متفرقة.

وبسؤاله اتهم نجله بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات أسرية بينهما.



وتم ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بذات العنوان)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار لذات الخلافات ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

