لتنفيذ المرحلة الثانية في مشروعات حياة كريمة.. اجتماع تنسيقي داخل محافظة المنوفية

عقد اليوم محمد موسي نائب المحافظ اجتماعاً تنسيقيا لمتابعة الموقف النهائي لتسليم المشروعات المتبقية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من القطاعات للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، دار الهندسة ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، مديري عموم (الري، غاز مصر) ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مدير الإدارة العامة الاستراتيجية بالديوان العام، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

حيث تم استعراض معدلات الأداء بعدد من المشروعات المتبقية بقطاعات الصحة والطرق والغاز والكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي ،ومنها شبكات انحدار قري( سهواج – شعشاع )، ومحطة رفع صراوة ،وكذا محطات معالجة(طهواي–سبك الأحد – طليا – أشمون – سمادون – سلامون بحري ) بالإضافة الي محطات فصل الحديد والمنجنيز ومنها ( كفر الحما -- شطانوف -- دراجيل ) ، و الوقوف علي تلافي الملاحظات بالمشروعات المتبقية بقطاع الصحة ومنها وحدة صحة سملاي ، وبقطاع الطرق طريق 98 ( لبيشة – رملة الأنجب – دلهمو ) ، ومشروعات قطاع الاتصالات ، ومشروعات قطاع الغاز الطبيعي ومنها توصيل الغاز الطبيعي لقري (سهواج - شعشاع - شطانوف ) ، كما تم مناقشة كافة الاستعدادات لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية لتذليل أي معوقات، بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

هذا وشدد محافظ المنوفية بضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتكثيف المتابعات الميدانية لنهو وتسليم كافة المشروعات بشتي القطاعات وتلافي الملاحظات لتسريع إجراءات تسليمها في أقرب وقت تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقري مركزي أشمون والشهداء ، ودفع معدلات التنفيذ وتذليل كافة المعوقات أمام الشركات المنفذة لسرعة نهو المشروعات ودخولها الخدمة مما ينعكس إيجابياً علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.