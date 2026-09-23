مشهد يخطف القلوب.. رجل يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء العمرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا، ظهر خلاله شاب يحمل والدته على كتفه أثناء أداء مناسك العمرة، في مشهد جسّد معاني البر والوفاء ورد الجميل للأم.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يحمل والدته ويسير بها داخل المسجد الحرام، حرصًا منه على مساعدتها خلال أداء مناسك العمرة، وسط أجواء روحانية مؤثرة، ليلفت المشهد أنظار المتواجدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بموقف الشاب وحرصه على والدته، مؤكدين أن ما فعله يعكس مشاعر الحب والامتنان للأم، التي بذلت الكثير من أجل أبنائها.

واستشهد عدد من المتابعين بقول الله تعالى: «وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا»، في إشارة إلى عظمة بر الوالدين ومكانة الأم في حياة أبنائها.

وتُعد مشاهد خدمة الأبناء لآبائهم وأمهاتهم خلال أداء مناسك العمرة والحج من المواقف التي تحظى بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تحمله من مشاعر إنسانية وروحانية، خاصة عندما يحرص الأبناء على مساعدة والديهم ومساندتهم في أداء المناسك.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الفيديو، متمنين للأم الصحة والعافية، وللشاب الأجر والثواب على بره بوالدته، داعين إلى الاقتداء بمثل هذه المواقف التي تعكس قيمة الرحمة والوفاء بين الأبناء ووالديهم.