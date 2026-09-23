مصر والكونغو الديمقراطية تتوافقان على قواعد القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيداً بمخرجات زيارة الرئيس فيليكس تشيسيكدي للقاهرة في يونيو الماضي، معرباً عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ الخطط التنموية الكونغولية، كما وجه وزير الخارجية الدعوة لمجتمع الأعمال والشركات الكونغولية للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال المقرر عقده على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي خلال الفترة ٢- ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ في مدينة العلمين.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، توافق الوزيران على أهمية الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الحاكمة للمجاري المائية العابرة للحدود، وعلى رأسها مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق، والتمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل. كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء المستجدات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، وسبل دعم جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم والأمن الإقليمي، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بما يحقق المصلحة المشتركة.