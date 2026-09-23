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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الهندي يبحث مع نظيره الأوغندي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وزير الخارجية الهندي يبحث مع نظيره الأوغندي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
وزير الخارجية الهندي يبحث مع نظيره الأوغندي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
أ ش أ

 بحث وزير الشئون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، مع نظيره الأوغندي، أدونيا أييباري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وقال جايشانكار - في منشور على منصة "إكس" - "عقدت أول لقاء ودي مع وزير خارجية أوغندا، وهنأته على توليه هذه المسؤولية".

وأضاف "اتفقنا على التعاون الوثيق لتعزيز علاقاتنا الثنائية، مع التركيز على الشراكة التنموية وبناء القدرات والتدريب الدفاعي والزراعة".

جدير بالذكر أن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة تأتي في وقت تستمر فيه تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيات الحوثي بالقرب من مضيق باب المندب.

وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار نظيره الأوغندي أدونيا أييباري هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك منصة إكس

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