محمد صبحي: الإهانة جرح لا يلتئم حتى بعد انتهاء الخلاف

تحدث الفنان محمد صبحي عن حدود الخلافات بين الأشخاص، موضحًا أن الاختلاف في وجهات النظر أمر وارد، لكن الوصول إلى مرحلة الإهانة يترك أثرًا يصعب محوه حتى إذا عادت العلاقات إلى طبيعتها.

وكتب محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «اختلفوا زي ما أنتم عايزين لكن الإهانة خط أحمر، لأنها بتفتح جرح مهما رجعت العلاقة بعد كده ما بيلمش».

محمد صبحي يكشف عن سعادته بالحصول على جائزة الدولة التقديرية

من ناحية أخرى أعرب الفنان محمد صبحي عن امتنانه عقب فوزه بجائزة الدولة التقديرية لعام 2026 في مجال الفنون، موجهًا الشكر إلى الجهات التي رشحته لنيل الجائزة، وذلك بعد إعلان النتائج خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة.

ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة قال فيها: “كل الشكر والاحترام والتقدير للدولة، ولنقابة المهن التمثيلية، وجامعة القاهرة على ترشيحهم.”

وجاء إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 خلال مؤتمر عقده المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، حيث أكد أن جوائز الدولة تعد من أرفع أوسمة التكريم التي تمنحها الدولة للمبدعين والباحثين، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم الحياة الثقافية والفكرية والعلمية.