استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، الليلة الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال عمليات النسف وإطلاق النار في شمال القطاع وجنوبه.

كما استشهد الشاب "أدهم صبحي زيارة" إثر قصف الاحتلال قرب شارع النفق، شرق مدينة غزة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من الأهالي في محيط محطة "تمراز" بالمنطقة ذاتها.

وفي جنوب القطاع، نفذ الاحتلال عملية نسف كبيرة شمال شرق مدينة خانيونس، فيما أطلقت آلياته النار باتجاه المناطق الشرقية لمشروع بيت لاهيا، شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة منه.

وسبق أن أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء يوم أمس، ارتقاء ثلاثة فلسطينيين جراء الاستهدافات الإسرائيلية.

وأصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي التراكمي الذي يوثق ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وأكدت الوزارة ، أن الحصيلة الإجمالية للشهداء ارتفعت لتصل إلى 73,919 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين الذين استقبلتهم المستشفيات والمراكز الطبية نحو 174,977 جريحاً، في ظل ظروف صحية بالغة التعقيد.

وفيما يخص الفترة التي تلت سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، أوضح البيان أن الإحصائيات سجلت ارتقاء 1,399 شهيداً وإصابة 4,863 آخرين.

وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات الأمنية والصحية التي لا تزال تواجه السكان والفرق الإغاثية رغم التهدئة المعلنة، مما يضاعف العبء على الكوادر الطبية المنهكة.