قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات
إيران: نقلنا شروطنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد
لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة
شاهد.. اندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك اليوم
تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة
وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل
بعد وصول قيمة صفقة خوان بيزيرا .. الزمالك يصرف مستحقات فريق الكرة اليوم
إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تايوان تتعهد بمواصلة التواصل مع واشنطن بشأن صفقات الأسلحة قبيل لقاء ترامب وشي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الأربعاء، أن تايوان ستواصل الحفاظ على «تواصل وثيق» مع الولايات المتحدة للدفع قدماً بتنفيذ صفقات الأسلحة وفق الخطط الموضوعة، وذلك قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن هذا الأسبوع.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، رغم أن الجزيرة تتمتع بحكم ديمقراطي فعلي، وتطالب بكين واشنطن مراراً بوقف مبيعات الأسلحة الأميركية لتايبيه.

وكان ترامب قد وافق في ديسمبر على حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار، في أكبر صفقة من نوعها حتى الآن، لكنه أعلن في مايو، عقب زيارته إلى بكين، تأجيل حزمة أخرى تقدر قيمتها بنحو 14 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يضغط شي جين بينغ على ترامب خلال لقائهما في واشنطن لوقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان.

وقال تشياو فو-تشون، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية، للصحفيين في مدينة تاينان جنوبي الجزيرة، إن الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يمثل «مصلحة مشتركة للدول الديمقراطية».

وأضاف أن الحكومة والكونغرس الأميركيين «عبّرا مراراً عن دعمهما لقدرة تايوان على الدفاع عن نفسها»، مؤكداً أن تايبيه «ستواصل الحفاظ على تواصل وثيق مع وزارة الدفاع الأميركية والمضي قدماً في تنفيذ صفقات بيع الأسلحة وفقاً للخطط المقررة».

 

تايوان تعزز قدراتها العسكرية محلياً

ورحّب الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي بدعوة ترامب حلفاء الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق على قدراتهم الدفاعية، في وقت تواصل فيه تايبيه تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات المحتملة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تُعد المورد الرئيسي للأسلحة إلى تايوان، فإن الجزيرة تطور برنامجاً محلياً لإنتاج منظومات عسكرية متقدمة، تشمل الغواصات والطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى.

وفي هذا السياق، استعرض الجيش التايواني، الأربعاء، مركبته القتالية المدرعة الجديدة ذات العجلات الثماني والمزودة بمدفع عيار 105 ملم، خلال تدريبات بالذخيرة الحية هدفت إلى إظهار قدراتها القتالية.

كما عرض الجيش، من دون إطلاق نار، عدداً من المنظومات الأميركية الصنع، بينها منظومة الصواريخ «هيمارس» (HIMARS) التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وتجري تايوان بصورة منتظمة تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، كما تدعو وسائل الإعلام إلى حضور جانب من هذه المناورات والاطلاع على جاهزية قواتها المسلحة.

توتر مستمر مع بكين

ولم تستبعد الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها، فيما تنفذ القوات الصينية عمليات عسكرية حول تايوان بصورة شبه يومية.

وترفض الحكومة التايوانية مطالب بكين بالسيادة على الجزيرة، وتؤكد أن مستقبل تايوان يجب أن يقرره شعبها وحده.

ويأتي تصعيد الخطاب بشأن مبيعات الأسلحة في وقت تستعد فيه واشنطن لاستضافة لقاء بين ترامب وشي، وسط ملفات خلافية عدة بين البلدين، من بينها قضية تايوان والتجارة والأمن الإقليمي.

وزارة الدفاع التايوانية صفقات الأسلحة الولايات المتحدة بكين واشنطن الرئيس ترامب شي جين بينغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي يثير جدلًا فقهيًا.. وعالمة أزهرية تحسم الجدل: ارتداء الرجال للذهب حرام شرعًا

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

ترشيحاتنا

Xbox

زلزال داخل إكس بوكس.. تسريح موظفين وتغييرات شاملة في استوديوهات الألعاب بمايكروسوفت

فيفو X500

فيفو تكشف رسمياً عن سلسلة هواتف X500 الرائدة بمواصفات قوية وكاميرات احترافية متطورة

أجهزة لابتوب

أفضل وأرخص خمسة أجهزة لابتوب للدراسة والألعاب لعام 2026

بالصور

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد