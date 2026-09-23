وزير الخارجية: مصر ترفض التهجير وتؤكد أهمية تنفيذ خطة ترامب للسلام

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، خلال مباحثات مع مستشار الأمن القومي البريطاني ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967.



وأوضح وزير الخارجية، أن مصر ترفض التهجير وتؤكد أهمية تنفيذ خطة ترامب للسلام، ومصر تدعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.



وأكد وزير الخارجية على أهمية التوصل إلى وقف مستدام للصراع في السودان والدفع نحو تسوية سياسية شاملة، وعلى ضرورة تهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية في السودان من خلال الحوار والتفاوض.



وتابع وزير الخارجية: الحلول السياسية في السودان يجب أن تحفظ سيادته وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية، ونؤكد أهمية خفض التصعيد في اليمن والأزمة الإيرانية وتغليب الحلول السياسية.



وأشار وزير الخارجية إلى أن خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية يعززان الأمن والاستقرار الإقليميين، ونؤكد ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي.



