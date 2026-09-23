مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بنطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بالقرب من منتجع الاسيوطي، حادث انقلاب سيارة ميكروباص من مركز إهناسيا، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

وتبين أن الحادث نتح عنه وفاة شخصين، هما: عيسى مرسي عوض، 52 سنة، وسيد عبد الحميد محمود، 70 سنة، وتم نقل جثماني المتوفَيَين إلى مشرحة مستشفى الفيوم تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة 6 آخرين، هم: محمود روبي محمد، 18 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد محمد عبد الرحيم، 16 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد رجب عبد النبي، 48 سنة، بسحجات بالجسم، وملك محمد رجب، 18 سنة، بسحجات بالجسم، وعبد الرحمن أيمن محمد، 26 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، بينما يجري استكمال بيانات المصاب السادس وتحديد حالته الصحية، ونقلتهم سيارات الاسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي.