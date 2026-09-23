قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات
إيران: نقلنا شروطنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد
لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة
شاهد.. اندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك اليوم
تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة
وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل
بعد وصول قيمة صفقة خوان بيزيرا .. الزمالك يصرف مستحقات فريق الكرة اليوم
إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها

السكة الحديد
السكة الحديد
معتز الخصوصي

وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

عقوبات قانون السكة الحديد

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

قانون السكة الحديد السكة الحديد الركاب خطوط السكك الحديدية القطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي يثير جدلًا فقهيًا.. وعالمة أزهرية تحسم الجدل: ارتداء الرجال للذهب حرام شرعًا

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

تموين قنا

ضبط 436 أسطوانة بوتاجاز و325 عبوة غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بقنا

محافظ بورسعيد يستقبل النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب

لبحث عدد من القضايا ..محافظ بورسعيد يستقبل النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب

ارشيفيه

إصابة شخصين إثر حادث إطلاق خرطوش وسقوطهما من دراجة نارية بالدقهلية

بالصور

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد