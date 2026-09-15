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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تخفيضات تصل إلى 86%.. منظومة اشتراكات جديدة بالسكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد
قسم الخدمات

​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تطبيق منظومة جديدة لاشتراكات الجمهور والطلبة، والتي تهدف إلى تقديم تيسيرات واسعة وتوفير أسعار مخفضة لمختلف فئات المجتمع من طلبة المدارس والجامعات والعاملين بالقطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع احتياجات الركاب وفقًا لنوع الاشتراك، مدته، ودرجة السفر.

​أولًا: اشتراكات الجمهور

و​تستهدف المنظومة الجديدة تسهيل حصول الجمهور والعاملين على الخدمة من خلال تعديل آلية احتساب عدد الرحلات الشهرية لتصبح 40 رحلة شهريًا بدلًا من 50 رحلة، بشرط ألا تزيد المسافة المسموح بها عن 500 كيلومتر. 

هيئة السكة الحديد

وتم تحديد نسبة تحمل المستفيد من قيمة الاشتراك بناءً على درجة السفر ومدة الاشتراك (1، 3، 6، 9، أو 12 شهرًا) على النحو التالي:

قطارات تحيا مصر: يتحمل صاحب الاشتراك نسبة (70% لمدة شهر - 65% لمدة 3 أشهر - 60% لمدة 6 أشهر - 55% لمدة 9 أشهر - 50% لمدة 12 شهرًا).

قطارات الثالثة التهوية الديناميكية: يتحمل صاحب الاشتراك نسبة (75% لمدة شهر - 70% لمدة 3 أشهر - 65% لمدة 6 أشهر - 60% لمدة 9 أشهر - 55% لمدة 12 شهرًا).

قطارات السكة الحديد

و​تتحمل الهيئة النسبة المتبقية من قيمة التذكرة الكاملة لدعم الركاب، خاصة مع اختيار فترات اشتراك أطول.

​ضوابط استخدام اشتراكات الجمهور:

و​يُسمح لحامل اشتراك الدرجة الثالثة التهوية الديناميكية استقلال القطارات المخصصة بدون سداد رسم حجز (كراكب بدون مقعد)، مع إمكانية حجز مقعد مسبقًا عبر شباك التذاكر وفق التعليمات المنظمة.

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و​في حال رغبة الراكب في استقلال قطار بدرجة أعلى، يجب التوجه لشباك التذاكر لاستخراج تذكرة فرق الدرجة، وإلا فسيتم اعتباره راكبًا مخالفًا وتحصيل الأجرة والغرامة المقررة.

​ثانيًا: اشتراكات الطلبة

كما ​منحت الهيئة اهتمامًا بالغًا لدعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل طلبة المدارس والجامعات لضمان انتظام انتقالهم طوال العام الدراسي.

قطارات السكة الحديد

نطاق وطبيعة الاشتراكات: تتيح الهيئة استخراج اشتراكات الطلاب على قطارات الثالثة المكيفة، التهوية الديناميكية، وتحيا مصر لمدة 9 أشهر للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب (المسجل ببطاقة الرقم القومي) إلى أقرب محطة لمحل الدراسة. 

وفي حال زادت مدة الدراسات العملية عن 9 أشهر، يُصرف اشتراك إضافي بحد أقصى 3 أشهر خلال فترة التدريب العملي.

شروط المسافة والرحلات: ألا تزيد المسافة عن 400 كيلومتر بمعدل 40 رحلة شهريًا.

قطارات السكة الحديد

​نسب التحمل الطلابي (الخصومات):

قطارات تحيا مصر: يتحمل الطالب نسبة 13.75% للاشتراك لمدة 9 أشهر، ونسبة 16.25% للاشتراك لمدة 3 أشهر (بنسبة تخفيض تصل إلى 86.25%).

قطارات الثالثة التهوية الديناميكية / الثالثة المكيفة: يتحمل الطالب نسبة 15% للاشتراك لمدة 9 أشهر، ونسبة 17.50% للاشتراك لمدة 3 أشهر.

​تيسيرات الإجراءات ومنافذ الخدمة

و​خصصت الهيئة 45 شباكًا في المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية لسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمة بانتظام.

قطارات السكة الحديد

الأوراق والمستندات المطلوبة:

للجمهور: استيفاء طلب الاشتراك من مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

للطلبة: اعتماد طلب الاشتراك بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة أو الجامعة التابع لها الطالب.

مستندات مشتركة: تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الاشتراك (أو ولي الأمر) بالإضافة إلى عدد 2 صورة شخصية حديثة.

قطارات السكة الحديد

​وأكدت الهيئة أن الاشتراكات شخصية ومخصصة لحاملها فقط، محذرة من أنه في حال ضبط الاشتراك مع شخص آخر، سيتم إلغاؤه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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