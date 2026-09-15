خالد الجندي: أبو لهب ليس من أهل النبي رغم القرابة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن شرف الانتماء إلى “أهل البيت” لا يتحقق بمجرد القرابة، وإنما يقوم على الإيمان والطاعة، مشددًا على أن من يخالف منهج الله تسقط عنه هذه الرتبة مهما كانت صلته بالنبي.

أبو لهب ليس من أهل بيت النبي

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن أبا لهب، عمّ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يُعد من أهل بيته، رغم قربه النسبي، مستشهدًا بنزول قوله تعالى: “تبت يدا أبي لهب وتب”، مؤكدًا أن القرآن حسم هذا الأمر بوضوح.

الفرق بين الابن والأهل

وأضاف الجندي أن القرآن الكريم يفرّق بين “الابن” و”الأهل”، كما في قصة سيدنا نوح عليه السلام، حين قال: “إن ابني من أهلي”، فجاء الرد الإلهي: “إنه ليس من أهلك”، موضحًا أن الله لم ينفِ البنوة، لكنه نفى الانتماء إلى أهل الإيمان.

وأشار إلى أن هذا يوضح أن وصف “الأهل” لا يُمنح إلا لمن كان على نفس الإيمان والتقوى، لافتًا إلى أن زوجة نوح لم تكن من “أهله” رغم زواجها منه، وكذلك والد سيدنا إبراهيم عليه السلام، مؤكدًا أن المعيار هو العقيدة وليس النسب.

ولفت إلى أن الاصطفاء في ذاته منحة إلهية، كما أن النبوة اصطفاء لا يُكتسب، وإنما يختص الله به من يشاء، مستشهدًا بقوله تعالى: “إن الله اصطفى آدم ونوحًا”، مشيرًا إلى أن هذا الاصطفاء لا يُورث، ولا ينتقل تلقائيًا عبر الأنساب.

وأضاف أن باب التنافس مفتوح للناس جميعًا بعد الأنبياء في الطاعات والعمل الصالح، أما مقام النبوة وشرف الاصطفاء فبيد الله وحده، يمنحه لمن يشاء وفق حكمته.

وأكد الجندي أن هذه المفاهيم تمثل أساسًا مهمًا في العقيدة، داعيًا إلى تدبر القرآن وفهم دلالاته، والابتعاد عن الانشغال بالقضايا السطحية، والتركيز على ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه.



